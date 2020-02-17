ترخيص نادي شبيبة تل حميس الرياضي بشكلٍ رسمي

وحضر الاجتماع الذي عُقد في مركز نادي شبيبة تل حميس الرياضي، اليوم الاثنين، إداريو وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء الشبيبة الثورية، وأعضاء النادي الرياضي، بالإضافة إلى الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة موفق الأحمد، والرئيس المشترك لمكتب التنظيم نزير حسن، والرئيس المشترك لمكتب كرة القدم نضال حميد.

وتحدث خلال الاجتماع الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة موفق الأحمد، وقال: "نحن اليوم نجتمع من أجل تسليم رخصة لنادي شبيبة تل حميس، لتشجيع الشباب والشابات وحثهم على الرياضة، ولتفريغ طاقاتهم الإيجابية نحو الأحسن".

وأبدى أحمد سعادته بانضمام تل حميس إلى أسرة الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، مضيفاً "الرياضة في كل دول العالم هي الواجهة الحقيقية للبلد".

وسُلّمت شهادة ترخيص النادي للرئاسة المشتركة إبراهيم بدران وحلا حسين.

ويعد الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة السقف الجامع لكافة النوادي الرياضية في الإقليم، ويُقدّم خدمات رياضية لكافة المنضمين للنوادي حسب الحاجة، كما يُنظم بطولات دورية على مستوى الإقليم.

(ش أ/أ ب) (ر ح)

ANHA