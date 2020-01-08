ترامب: قوّاتنا مُستعدّة لأيّ شيء وسنفرض عقوبات على إيران

وقال ترامب في كلمة له تعقيباً على استهداف إيران لقواعد أمريكيّة في العراق: "قوّاتنا الأميركيّة مُستعدّة لأيّ شيء ويظهر أنّ إيران تراجعت".

وأكّد ترامب أنّ لا إصابات في صفوف الجنود الأمريكيّين خلال الهجوم الإيرانيّ.

وأضافَ: "دول العالم تحمّلت سلوك إيران المزعز للاستقرار في العالم، وقد ولّى زمان هذا السّلوك, قتلنا قاسم سليمانيّ الإرهابيّ، رقم 1 في العالم، وهو من أدار الهجوم على قاعدتنا والّتي أدّت إلى مقتل متعاقد أمريكيّ، وكذلك هو من دبّر الهجوم على سفارتنا".

ودعا ترامب القوى الكُبرى إلى الانسحاب {ممّا تبقّى} من الاتّفاق النّوويّ الإيرانيّ، مُعلناً فرض مزيد من العقوبات الاقتصاديّة على إيران حتّى تعدّل من سلوكها.

وحول الوضع في الشّرق الأوسط قال ترامب: "سأطلبُ من حلف النّيتو أنّ يضطلع بدور أكبر في الشّرق الأوسط".

وأضاف "لم نعد بحاجة إلى نفط الشّرق الأوسط؛ لأنّنا أكبر منتج للنّفط والغاز في العالم".

المصدر: وكالات