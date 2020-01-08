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ترامب: قوّاتنا مُستعدّة لأيّ شيء وسنفرض عقوبات على إيران

أكّد الرّئيس الأمريكيّ دونالد ترامب أنّ قوّات بلاده مستعدّة لأيّ شيء, ودعا القوى الكبرى للانسحاب ممّا تبقّى من الاتّفاق النّوويّ, وهدّد بفرض عقوبات على إيران.
العالم والشرق الأوسط 2020-01-08T19:26:00 مركز الأخبار

وقال ترامب في كلمة له تعقيباً على استهداف إيران لقواعد أمريكيّة في العراق: "قوّاتنا الأميركيّة مُستعدّة لأيّ شيء ويظهر أنّ إيران تراجعت".

وأكّد ترامب أنّ لا إصابات في صفوف الجنود الأمريكيّين خلال الهجوم الإيرانيّ.

وأضافَ: "دول العالم تحمّلت سلوك إيران المزعز للاستقرار في العالم، وقد ولّى زمان هذا السّلوك, قتلنا قاسم سليمانيّ الإرهابيّ، رقم 1 في العالم، وهو من أدار الهجوم على قاعدتنا والّتي أدّت إلى مقتل متعاقد أمريكيّ، وكذلك هو من دبّر الهجوم على سفارتنا".

ودعا ترامب القوى الكُبرى إلى الانسحاب {ممّا تبقّى} من الاتّفاق النّوويّ الإيرانيّ، مُعلناً فرض مزيد من العقوبات الاقتصاديّة على إيران حتّى تعدّل من سلوكها.

وحول الوضع في الشّرق الأوسط قال ترامب: "سأطلبُ من حلف النّيتو أنّ يضطلع بدور أكبر في الشّرق الأوسط".

وأضاف "لم نعد بحاجة إلى نفط الشّرق الأوسط؛ لأنّنا أكبر منتج للنّفط والغاز في العالم".

المصدر: وكالات


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