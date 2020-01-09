ترامب: حلف النّاتو يجبُ أن يتوسّعَ ليشملَ الشّرق الأوسط

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفيّ عقده في البيت الأبيض أنّ "النّاتو يجب أن يساعدنا في الشّرق الأوسط من خلال الانخراط في محاربة تنظيم داعش".

وبشأن الملفّ الإيرانيّ أكّد ترامب أنّه صادق على فرض عقوبات إضافيّة على طهران، مضيفاً أنّ الولايات المُتّحدة ترغب في إعادة التّفاوض من إيران فيما يتعلّق بالاتّفاق النّوويّ.

وتأتي تصريحات ترامب في ظلّ تصاعد حدّة التّوتّر بينَ واشنطن بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانيّ في ضربة جوّيّة أميركيّة قرب مطار بغداد الجمعة الماضية.

وردّت إيران بقصفٍ صاروخيّ استهدف قاعدتَينِ عسكريّتَينِ عراقيّتَينِ تضمّانِ جنوداً أميركيّينَ في الأنبار وأربيل، لكن من دون أن يسفر عن وقوع أيّة خسائر بشريّة.

(م ش)