ترامب يسعى للابتعاد عن الصراع الروسي التركي والعراقيون يحاولون موازنة علاقتهم مع واشنطن وطهران

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى الموقف الأمريكي من الصراع الروسي التركي في سوريا وليبيا, بالإضافة إلى العلاقة العراقية مع كل من طهران وواشنطن.

نيويورك تايمز: في سوريا وليبيا ترامب حائر بين حربيْن وشخصين

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها الموقف الأمريكي من الحرب في كل من سوريا وليبيا.

وفي هذا السياق قالت صحيفة نيويورك تايمز: "يسعى الرئيس ترامب منذ فترة طويلة إلى تجنب مواجهة قادة تركيا وروسيا - رجلان أجنبيان قويان يواجهان الحرب الأهلية في سوريا وليبياـ ولكن بعد غارة جوية يوم الخميس والتي أسفرت عن مقتل العشرات من القوات التركية في شمال غرب سوريا ، قد يضطر ترامب لاختيار أحدهما.

وعلى الرغم من الدعوات الدولية لمزيد من التدخل الأمريكي، فقد وقف ترامب جانباً من التدخل الكبير في أي من الصراعين - وهو قرار يتفق مع تعهده بالتخلي عن الحروب التي لا تنتهي خلال العقدين الماضيين.

ويسعى الأتراك إلى جرّ واشنطن إلى صفهم في صراع في كل من سورية وليبيا، وأن على واشنطن التخلي عن عام من الدبلوماسية المتوترة والتوحد ضد خصم مشترك: موسكو.

بقيت تفاصيل هجوم الخميس غامضة، ولم يكن من المؤكد ما إذا كانت روسيا أو حلفاؤها في سلاح الجو السوري قد نفذوا الهجوم، الذي أودى بحياة 33 جندياً تركياً على الأقل في مدينة إدلب، التي أصبحت الآن مركز الأزمة السورية.

قال جيفري إدموندز المختص في قضايا روسيا في مجلس الأمن القومي: "أثناء إدارة ترامب وأيضاً أثناء إدارة أوباما، هناك بالتأكيد توتر، لأن ترامب بدا وكأنه منجذب إلى الرئيسين، وقال إدموندز: "إنه مؤيد لروسيا في معظم الأوقات، حيث يضعه بوتين في موقف غريب تجاه تركيا".

وفي الأسبوع الماضي ، قلل ترامب مرة أخرى من الأدلة التي تُظهر أن موسكو حاولت التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لصالحه , وبعد دقائق ناقش خلال مكالمة هاتفية حديثة مع أردوغان الوضع في إدلب" ، وأضاف: "إننا نعمل معاً على رؤية ما يمكن القيام به".

كان الدبلوماسيون ينتظرون معرفة ما إذا كان أردوغان سيتوجه إلى الناتو بعد الهجوم، للحصول على الدعم بموجب بند الدفاع المشترك للحلف، لقد أحبط الزعيم التركي أعضاء الناتو، وربما واشنطن أكثر من أي شيء آخر، بالإجراءات الأحادية التي تشمل شراء أنظمة دفاع جوي روسية، مما أدى إلى تهديد أمريكي بفرض عقوبات.

وقال السفير الأمريكي في الناتو، كاي بيلي هتشيسون، يوم الخميس: إن الحلف لم يناقش ما إذا كان حجر الزاوية الأساسي للمنظمة - وهو أن الهجوم على دولة عضو واحدة يعد هجوماً على الجميع - يمكن تطبيقه على تركيا.

هذا الشهر، قال فولكان بوزكير، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي: إن بلاده تدرك أنها تواجه "لحظة حاسمة في علاقاتها مع الولايات المتحدة"، وأشار بشكل خاص إلى النزاعات في ليبيا وسوريا باعتبارها مواقف تحتاج فيها كل من تركيا والولايات المتحدة إلى بعضهما البعض.

ومن جهته قال روبرت أوبراين ، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: "لا أعتقد أن أي شخص في هذا البلد على استعداد لإرسال 82 طائرة محمولة جواً إلى تلك البيئة الفوضوية لمحاولة حل مشكلة أخرى ليست من صنعنا في سوريا".

وقال جيمس جيفري ، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن سوريا ، إنه من غير الواضح ما إذا كانت روسيا عاجزة عن كبح الأسد، أم أنها ببساطة اختارت عدم ذلك.

واشنطن تايمز: السفير العراقي : على العراق أن ينأى بنفسه عن صدام الولايات المتحدة وإيران

وفي الشأن العراقي قالت صحيفة واشنطن تايمز: "قال السفير العراقي لدى الولايات المتحدة فريد ياسين إن بلاده تتطلع إلى أن تكون سويسرا الشرق الأوسط، وسوف تقاوم الانجذاب إلى الصدام المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران.

وصرح المبعوث الجمهوري في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية أنه مع تزايد التوتر بين واشنطن وطهران على أرض العراق، يجب أن تكون السياسة الخارجية للعراق حيادية استباقية, الولايات المتحدة هي أكبر حليف عسكري للعراق، في حين أن لإيران علاقات اقتصادية ودينية عميقة مع جارتها، وأقامت روابط وثيقة مع مجموعات الميليشيات الشيعية العراقية القوية.

ويحاول المسؤولون العراقيون تجاوز السياسة الجغرافية الصعبة في المنطقة مع تزايد التوترات.

إن انسحاب إدارة ترامب من الصفقة النووية لعام 2015، وإعادة فرض عقوبات الولايات المتحدة على إيران وشركائها التجاريين قد جعل هذا التوازن أكثر خطورة.

وقال ياسين: إن من مصلحة العراق الحفاظ على علاقة قوية مع جيران المنطقة، وكذلك الولايات المتحدة.

وقال مازحاً: "على العراق أن يحافظ على العلاقات مع "محور الشر" وكذلك "الشيطان الأكبر".

(م ش)