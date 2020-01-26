ترامب يردّ على عرض إيران للتفاوض: لا شكراً

وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع تويتر "وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن مع إزالة العقوبات".

وأضاف ترامب "لا شكرا".

وكان ظريف أبدى خلال مقابلة صحفية استعداد بلاده للانخراط مجدداً في مفاوضات مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بينهما، ولا سيما الملف النووي.

وقال ظريف في المقابلة: إنه بوسع إدارة ترامب "تصحيح ماضيها" عبر رفع العقوبات التي أعادت فرضها على نظام طهران، والعودة إلى طاولة المفاوضات، "نحن ما زلنا على طاولة المفاوضات، و (الولايات المتحدة) الطرف الوحيد الذي غادرها".

وكانت إيران قد رفضت سابقاً الوساطة العمانية والقطرية للتهدئة مع الولايات المتحدة، إثر مقتل قاسم سليماني.

(ي ح)