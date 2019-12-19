ترامب الرئيس الأمريكي الثالث الذي يحال إلى المحاكمة

صوت مجلس النواب الامريكي بأغلبية 230 صوتاً مقابل رفض 197 صوت على إدانة الرئيس الامريكي ترامب بتهمة استغلال السلطة، إضافة إلى تصويت المجلس لترامب بعرقلة عمل الكونغرس، وذلك بأغلبية 229 مقابل رفض 198 عضو.

وبذلك أفضى التصويت إلى محاكمة ترامب، الشهر المقبل، أمام مجلس الشيوخ، وسيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء، فيما يهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين لم يبدوا اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه.

ترامب: المحاكمة البرلمانية لم تكن دستورية

وعقب القرار رد الرئيس الامريكي على قرار مجلس النواب، حيث اعتبر ترامب أن ما يجري هو انتحار سياسي، وان المحكمة البرلمانية لم تكن دستورية.

وبهذا القرار يكون دونالد ترامب ثلاث رئيس أمريكي يحال للمحكمة منذ قرابة الـ 150 عام، بعد كل من أندرو جونسون في 1868، وبيل كلينتون في 1998.

(د ج)