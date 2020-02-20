تراجع في زراعة البقوليات بتربه سبيه ودودة زايروس تهدد المحصول

تعدّ ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة من المناطق الزراعية المهمة، كونها تتميز بخصوبة تربتها، ووفرة مياها وكافة المقومات الزراعية.

تتركز الأراضي الزراعية في أطراف الناحية، وفي منطقتي آليان وسنجق التابعتان لتربه سبيه.

و تميزت ناحية تربه سبيه عن المناطق الأخرى في إقليم الجزيرة في الأعوام الماضية بزراعة البقوليات كالعدس والحمص بكثرة، لكن تراجعت نسبة الأراضي المزروعة هذا العام، ويُرجع المزارعون السبب إلى عدم وجود سوق صرف ثابت لمحصولهم، مما يضطرهم لتخزين المحصول، وتعرضه للتلف، فضلاً عن التكاليف الباهظة لزراعة البقوليات وجني المحصول، على عكس القمح والشعير والكزبرة.

خلال هذا العام زُرع في ناحية تربه سبيه 14600 دونم من الأرض، منها 6 آلاف دونم زُرع بطريقة السقي، وتسبب ابتعاد المزارعين عن زراعة البقوليات في اختلاط الدورة الزراعية وبالتالي ظهور بعض الأمراض في التربة مثل دودة زايروس، وعدم أخذ الارض كفايتها من المركبات النيتروجينية، وتحسين خصوبة التربة، حيث تقوم البقوليات بإطلاق مادة الفوسفور في التربة ، ويفضل المزارعون محصول الكزبرة عليها كونه لا يحتاج إلى مصاريف زائدة، ويلاقي سوق صرف .

وبحسب الإداري في مؤسسة الزراعة في ناحية تربه سبيه كاميران عمر فإن مساحة الأراضي المزروعة في الناحية هذا العام للقمح بلغت 9200 دونم، ومساحة العدس 3500 دونم والكزبرة 1500 دونم .

دودة زايروس تهدد الموسم الزراعي

وخلال جولاتها الدورية اكتشفت مؤسسة الزراعة ومن خلال متابعة نمو المحصول الزراعي ، أن بعض الأراضي قد أصيبت بدودة زايروس وهي حشرة سوداء اللون طولها يصل إلى 18 ملم، تتغذى ليلاً على الحبوب القاعدية للسنابل، وتظهر في إصابة الأرض ببقع صفراء اللون والإصابة تشتد في المناطق المنخفضة حيث تتجمع المياه.

الإداري في مؤسسة الزراعة كاميران عمر أشار إلى أن المؤسسة تقوم بإرشاد المزارعين عن طريق الكومينات والمجالس إلى كيفية الوقاية من هذه الدودة، من خلال اتباع الدورة الزراعية بتنوع المحاصيل الزراعية، ورش مبيد "كلوبيرنوس" للقضاء على هذا النوع من الديدان .

هذا وتتبع لمؤسسة الزراعة في ناحية تربه سبيه 3 مراكز فرعية للإرشاد الزراعي في كل من بلدة معشوق، وبلدة تل معروف، وبلدة أبو فرع .

وعملت مؤسسة الزراعة خلال هذا العام على تقديم 127 ألف لتر من مادة المازوت إلى الفلاحين من أجل سقاية الأراضي الزراعية، وتشغيل آلاتهم الزراعية ، فيما تستمر بتوزيع السماد العضوي والمركب على الفلاحين، بالإضافة إلى جولات دورية على الأراضي .

(سـ)

ANHA