تخريج دورتين لقوى الأمن الداخلي وقوى النجدة في منطقة الطبقة

وتخصصت دورة قوى الأمن الداخلي التي حملت اسم "الشهيد ابراهيم الجراح" والتي ضمت 32 متدرب ومتدربة بتأهيل الكوادر الإدارية، واستمرت مدة 45 يوماً بالإضافة إلى دورة قوى النجدة التي ضمت 30 متدرب، استمرت أيضاً 45 يوماً وحملت اسم الشهيد محمد الفارس، وخضع المتدربون في الدورتين لمختلف الدروس العسكرية والسياسية والفكرية.

وحضر مراسم التخريج الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الطبقة حامد الفرج والرئاسة المشتركة للجنة الداخلية في الطبقة يثرب الحسون، ومظلوم عمر وممثلين عن الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، وقوى الأمن الداخلي في الطبقة والرقة.

وبدأت المراسم بعرض عسكري قدمه المتخرجون وأداء القسم، بعدها ألقى الرئيس المشترك للجنة الداخلية في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة مظلوم عمر كلمة، رحب بها بالحضور، مشدداً في كلمته أنه على الخريجين ترجمة كافة الدروس التي تلقوها إلى واقع، والمساهمة في حماية المنطقة، والحفاظ على أمن المواطنين.

وبدوره عاهد الإداري في قوى الأمن الداخلي في الرقة محمد أوسو في كلمة له الشهداء بالسير على خطاهم، وإكمال مسيرتهم بإخلاص وشرف" سندافع عن أرضنا وعرضنا ضد أي معتدٍ ".

كما تحدثت الإدارية في أكاديمية "الشهيد علي ملحم" ليلى محمد عن أهمية الدورة، والتي كانت لتطوير الفكر وتوحيده، وتصحيح كافة المفاهيم الخاطئة التي بقيت من مخلفات الإرهاب.

بعدها تحدث الإداري في قوى النجدة في إقليم الرقة رامز علي عن دور قوات النجدة الكبير في حفظ أمن واستقرار المنطقة وحماية المدنيين، مؤكداً أن افتتاح مثل هذه الدورات هي خطوة إيجابية في مواجهة المؤامرات التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سورية، وخاصة من قبل الاحتلال التركي.

واختُتمت المراسم بتسليم شهادات التخرج للمتدربين.

( و ه/ م)

ANHA