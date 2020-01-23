تخريج دورة جديدة لقوات الدفاع الذاتي في منبج

خرجت اكاديمية الشهيد عمر نبو حسن دورة عسكرية جديدة باسم الشهيد "فارس", وذلك خلال مراسم حضرها عدد من أعضاء وعضوات المؤسسات في مدينة منبج وريفها.

وخضع المنضمون إلى الدورة للتدريب لمدة 45 يوماً, تلقوا خلالها دروسا فكرية وعسكرية وسياسية.

وبدأت مراسم التخريج بتقديم قوات الدفاع الذاتي عرض عسكري بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت, من ثم هنأ القيادي في قوات الدفاع الذاتي حسن عوني المتخرجين.

وأكد عوني للمنضمين إلى الدورة بأنه "بعد اليوم ستبدأ لديكم مرحلة جديدة وهي الدفاع عن أرض الوطن بعد أن تلقيتم دروساً عسكرية وفكرية وسياسية, وستكونون أمام تحدي الحفاظ على الأمانة التي تركها رفاقكم الشهداء وهي تراب الوطن الذي امتزج مع دمائهم".

وفي ختام حديثه، قال حسن عوني "هذا البلد أمانة في أعناقنا جميعاً, ونحن مستعدون للتصدي لأي هجوم يستهدف حدودنا من أي جهة كان".

كما ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء حسنة الضاهر كلمة قالت فيها "نحن على قدر المسؤولية التي وضعها شهدائنا في رقابنا، الشهداء هم الذين ضحوا بدمائهم فداءً لتحرير أرض الوطن من الارهاب, وباستشهادهم أصبحوا جسراً لنا للعبور إلى حياة حرة وكريمة".

(س ع/ج)

ANHA