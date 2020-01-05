وشاركَ في الاجتماع مجلسُ شبيبة الرّقة، ومجلس شبيبة الطّبقة، واتّحاد المرأة الشّابّة في الطّبقة إلى جانب عشرات الفعاليّات المدنية في الإدارة المدنيّة الدّيمقراطيّة لمنطقة الطّبقة. حيثُ عُقد الاجتماع في أكاديميّة المرأة في الطّبقة.

وبدأ الاجتماعُ بالوقوف دقيقة صمت إكراماً لأرواح الشّهداء، تلاها إلقاء عضو الهيئة السّياسيّة في الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريّة نسرين محمّد كلمة شرحت فيها الوضع السّياسيّ بشكل عام.

ومن ثمّ عُرض فلم وثائقيّ قصير سلّط الضّوء على أعمال مجلس شبيبة الطّبقة والرّقة خلال عام 2019.

بعدها قُرِئ التّقرير السّنويّ لمجلس شبيبة الطّبقة من قبل الرّئيسة المُشتركة رحمة الحجّي، حيثُ تضمّن التّقرير شرح الوضع السّياسيّ، والوضع التّنظيميّ، والأعمال الّتي قامَ بها مجلس شبيبة الطّبقة في العام المنصرم، ومقترحات للعمل عليها في العام القادم.

واختُتم الاجتماع بإلقاء بيان من قبل الإدارة في مكتب الشّباب في حزب سوريّة المستقبل قرأته مريم فلّاح، حيثُ أشار الى المهام الّتي سيقوم بها مجلس شبيبة الطّبقة في العام القادم، ومن أهمّ هذه المهام فتح دورات فكريّة للشّباب، والعمل على توعيتهم على مخاطر تعاطي المخدّرات، بالإضافة لفتح نوادٍ رياضيّة تخدم الفئة الشّابّة في المُجتمع.

( و ه/ل)

ANHA