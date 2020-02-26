يأتي المهرجان في سياق تطوير المرأة وتشجيعها من الناحية الثقافية والفنية والأدبية، وأيضاً تمتين الروابط بين النساء من كافة المكونات الموجودة في شمال وشرق سوريا.

وستتضمن فعاليات المهرجان هذا العام في يومه الأول ( القصة، الشعر، المسرح، وأعمال فنية ويدوية ونحت)، تحت شعار "المرأة.. نبض الحياة".

وفي يومه الثاني سيتم توقيع كتاب (ورود من فم الحرب) للشاعرة مريم تمر، بالإضافة إلى عرض مسرحية (الصرخة) للهلال الذهبي لإقليم الجزيرة.

وستشارك في المهرجان نساء شمال وشرق سوريا من مختلف المكونات، وطالبات جامعة روج آفا من قسم الآداب، لتكون فرصة لهن لتطوير أعمالهن الأدبية.

وفي إطار تحضيرات المهرجان قالت رئيسة رابطة المرأة المثقفة آهين محمد لوكالتنا أنباء هاوار : إن الهدف من إقامة المهرجان هو رفع مستوى الوعي الثقافي والفني للمرأة".

هذا وأقيم المهرجان الأول والثاني والثالث في الأعوام الماضية من قبل هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، أما الرابع فأقيم من قبل رابطة المرأة المثقفة برعاية هيئة الثقافة والفن، وأما الخامس سيقام من قبل الرابطة برعاية هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا في الأول من آذار المقبل في مدينة قامشلو.

آهين أشارت إلى أن المرأة من خلال مشاركتها في مهرجان الأدب والفن في الأعوام الماضية عرضت أعمالها الأدبية في إطار الشعر والمقالات فقط، لتتقدم هذا العام في مجالها الأدبي وتعرض قصصاً قصيرة ونحتاً وسيناريو مسرح وأعمالاً يدوية.

ونوّهت أيضاً "أنهن ونتيجة الظروف التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا قررّن إقامة المهرجان ليوم واحد على خلاف الأعوام المنصرمة حيث كان يقام مدة 3 أيام".

وأفادت آهين محمد في ختام حديثها "خلال المهرجان سيتم عرض أسماء الفائزات اللواتي شاركن بأعمالهن الأدبية بعد تقييمها من قبل اللجنة التحضيرية".

يذكر أن رابطة المرأة المثقفة كانت قد أقامت مهرجانها الثاني في عام 2018 بمشاركة النساء من كردستان وأروبا، وذلك بإرسال أعمالهن الأدبية والفنية عن طريق موقع رابطة المرأة المثقفة في مدينة قامشلو.

وافتتحت رابطة المرأة المثقفة في إقليم الجزيرة مركزها في الـ 3 تموز عام 2017 تشجيعاً لمهارات المرأة الأدبية والفنية، بعد أن كانت تعمل خلال الأعوام المنصرمة في اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، وتشارك بشكل عام في المهرجانات بعرض أعمالها الأدبية والفنية من قبل هيئة الثقافة والفن.

(س و)

ANHA