يستمر الاحتلال التركي في ترسيخ وجوده في المناطق التي احتلها عقب هجومه على شمال وشرق سوريا في الـ 9 من تشرين الأول من العام الماضي.

وليحكم الاحتلال التركي سيطرته على المنطقة، يعمل على نشر عملاء له في المنطقة تحت مسميات مختلفة.

وفي هذا السياق أفادت مصادر محلية لوكالتنا، بأن الاحتلال التركي، افتتح دورة تدريبية لعدد من عناصر المرتزقة في تركيا، تحت اسم "الشرطة الحرة"، وان الدورة استمرت قرابة الشهر.

المصادر أوضحت، بأن عناصر المرتزقة الذين تم تدريبيهم على الارجح على أسس استخباراتية، وصلوا إلى مدينة كري سبي، وتم إقامة حفل لهم على انهم "الشرطة الحرة".

وأكدت المصادر لوكالتنا بأن الحفل حضره عدد من قادة جيش الاحتلال التركي، إلى جانب قادة المرتزقة.

وأوضحت المصادر بأن هؤلاء المرتزقة انتشروا في مدينة كري سبي.

وقالت المصادر بأن أهالي كري سبي يعلمون حق العلم بأن هؤلاء هم عملاء للاحتلال التركي، ووظيفتهم هي وظيفة استخباراتية، ولهذا يتجنبونهم، ويحاولون قد المستطاع الابتعاد عن اماكن تواجدهم.

ويذكر ان الاحتلال التركي كان يسعى من خلال الاستخبارات التركية "MIT" وبشتى الوسائل وخاصة عن طريق بعض ما كان يسميهم وجهاء العشائر على إثارة الفتنة بين الكرد والعرب في مناطق شمال وشرق وسوريا، ونشر هؤلاء المرتزقة في المناطق المحتلة هي للغاية ذاتها، ليحكموا سيطرتهم على المنطقة، ويثيروا الفتنة بين مكونات المنطقة.

(د ج)

ANHA