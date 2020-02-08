تأسيس اتحاد المعلمين في حلب

تحت شعار" اللغة مستقبل المجتمع" نظمت حركة المجتمع الديمقراطي بالتنسيق مع لجنة التدريب والتعليم للمجتمع الديمقراطي لحيي الشيخ مقصود والأشرفية الاجتماع لتأسيسي الأول لاتحاد المعلمين، حضره العشرات من المعلمين والمعلمات.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة الإدارية في حركة المجتمع الديمقراطي سعاد حسن، التي أشارت إلى أن الهدف من الاجتماع هو تأسيس اتحاد المعلمين، لتعزيز العملية التربوية وبناء جيل ديمقراطي متعدد الثقافات.

واستمر الاجتماع بقراءة مسودة النظام الداخلي لاتحاد المعلمين ومناقشته من قبل الحضور.

وبعد مناقشات مستفيضة تمت المصادقة على بناء النظام الداخلي.

وفي ختام الاجتماع تم انتخاب كل من خلد سيد وفاطمة باسه مديرين مشتركين لاتحاد المعلمين، كما انتخب كل من فخري سيدو وأسماء محمد ومحمد كينج نواباً للإدارة المشتركة.

(س ر/ع س/ك)

ANHA