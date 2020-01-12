بيان لقوى الأمن الداخلي حول قصف الاحتلال التركي لريف تربه سبيه

أصدرت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا قبل قليل بياناً كتابياً حول استهداف جيش الاحتلال التركي للمنطقة الواقعة بالقرب من قرية دوكر التابعة لناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، بالطائرات المسيرة.

وجاء في نص البيان:

"تواصل قوات الاحتلال التركي استهدافها لمناطق الشمال السوري مجددا ، حيث استهدفت طائرة مسيرة قبل قليل إحدى النقاط العسكرية القديمة بالقرب من قرية “دوكر”في ناحية تربه سبيه ، كانت تتخذها قوات سوريا الديمقراطية مقرا لها، قبل الانسحاب إلى المناطق البعيدة عن الحدود.

مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بإصابات مختلفة و الذين تقع منازلهم بالقرب من مكان القصف تم نقلهم إلى المشافي لتقديم الرعاية الطبية لهم".

(د ج)

ANHA