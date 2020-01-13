بومبيو: ندين استهداف القاعدة العراقية وندعو للمحاسبة

وقال مايك بومبيو في تغرديه عبر حسابه على تويتر "غاضبون من التقارير عن هجوم صاروخي آخر على قاعدة جوية عراقية, أصلي من أجل الشفاء العاجل للجرحى، وأدعو حكومة العراق إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم على الشعب العراقي".

وتابع بومبيو: "هذه الانتهاكات المستمرة لسيادة العراق من قبل الجماعات غير الموالية للحكومة العراقية يجب أن تنتهي".

وسقطت مساء أمس 8 قذائف صاروخية على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العراق والتي تأوي جنود أمريكيين وأسفر القصف عن إصابة 4 عسكريين عراقيين بينهم ضابطان وذلك بحسب بيان للجيش العراقي.

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