بومبيو: لم ننسحب من الساحة الدولية ونحمي مضيق هرمز و أمن الخليج

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم, إن واشنطن تدين التدخلات الإيرانية في العراق ولبنان وسوريا، مشدداً على أن إيران تستغل الشباب العراقي واللبناني لمصالحها، كما أكد أن الولايات المتحدة تحمي مضيق هرمز وتضمن أمن الخليج.

تصريحات بومبيو جاءت ضمن كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، حيث عدد إنجازات أمريكا الأمنية والعسكرية في مواجهة داعش وإيران.

ونوّه بومبيو إلى أن الولايات المتحدة حاربت "داعش" وأفكاره التطرفية، ونجحت في التخلص من (أبوبكر) البغدادي، مضيفاً: "عملنا بشكل حثيث لمنع داعش من الحصول على ملاذات آمنة".

وقال: إن بلاده ترفض الاتهامات الألمانية لواشنطن بالانسحاب من الساحة الدولية، مشدداً على أن السيادة هي الأساس في الغرب والديمقراطية والعدالة أيضاً.

(آ س)