بوحدة الشعب الكردي سينتهي الاحتلال

ترتفع الأصوات المطالبة بالوحدة الكردية في ظل ما يتعرض له الشعب الكردي من حملات إبادة ممنهجة وهجمات تستهدف وجودهم.

وفي روج آفا أطلقت مبادرات عديدة لتحقيق الوحدة، أكدت على أن الوحدة ضرورة مهمة في المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة واحتلال تركيا للمدن الكردية.

وبصدد ذلك، أجرت وكالتنا لقاءً مع عضو إداري لـ PYD وناطقة باسم مؤتمر ستار في ناحية تل تمر.

قال الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل تمر محمد سعيد شيخموس أنه من أجل منع الهجمات الوحشية لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وتحرير المناطق المحتلة، نحتاج إلى وحدة الأحزاب السياسية ،وأشار إلى أن :"الشعب متّحد أساساً ومثاله الأكبر موجود في تل موزايك بتل تمر، وقد استطاع الشعب الردّ على الهجمات بوحدتهم".

كما أشار شيخموس إلى أن الأطراف والأحزاب التي أيدت العدو أثناء الهجمات هم أكثر خطورة من العدو نفسه، وأضاف:" على هذه الأحزاب إيقاف تعاملاتهم مع العدو والوقوف بوجه الهجمات، فبوحدتنا سيتم الاعتراف بنا وسنكون مثالاً للعالم".

بالوحدة ستحل الصراعات في سوريا والشرق الأوسط

بدورها قالت الناطقة باسم مؤتمر ستار في ناحية تل تمر كوليخان طاهر: إن وحدة الصف الكردي حلم لكل شخص وتابعت:" في الآونه الأخيرة كانت هناك فرص كثيرة للوحدة، لكن للأسف ما تزال هناك مصالح لبعض الأطراف تعيق الوحدة، فقد أيدوا الأعداء وسعوا لتحقيق مصالحهم الشخصية المعادية للوطن، لكنهم بالتأكيد إلى زوال".

وأشارت كوليخان إلى أنه بوحدة الشعب الكردي ستحل الصراعات في سوريا والشرق الأوسط، وهذه الوحدة ستشكل أساساً لنظام الأمة الديمقراطية.

وأضافت: "كما قادت المرأة ثورة روج أفاي كردستان، ستقود وحدة الشعب الكردي أيضاً".

في ختام حديثها دعت كوليخان طاهر الأحزاب المعارضة للوحدة إلى انتهاز هذه الفرصة ،وقالت "هذه فرصة تاريخية لوحدة الشعب، وعلى الأحزاب ترك بصمة للتاريخ والتخلي عن الأعداء".

(س و)

ANHA