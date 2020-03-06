بوتين يتمسك بهدف تقسيم الناتو وأمريكيون يرون أن على بلادهم دعم الحلفاء في شمال وشرق سوريا

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى الاتفاق الروسي التركي وفرص نجاحه, بالإضافة إلى الدور الأمريكي في سوريا.

نيويورك تايمز: بوتين وأردوغان يتوصلان إلى اتفاق لوقف القتال في سوريا

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها الوضع في إدلب والاتفاق الروسي التركي الأخير, وفي هذا السياق قالت صحيفة نيويورك تايمز: "في الوقت الذي رحب فيه الرئيس فلاديمير بوتين بالزعيم التركي في موسكو، فإن هدفه الأساسي هو حماية مشروعه طويل الأجل لتقسيم الناتو.

وبعد ست ساعات من المحادثات في الكرملين، أعلن رئيسا روسيا وتركيا يوم الخميس ما قالا إنه صفقة لوقف القتال في منطقة إدلب السورية، مما أدى إلى تهدئة الصراع المضطرب الذي دفع البلدين إلى شفا حرب مفتوحة.

ومن غير المرجح أن تنهي الصفقةـ كما الاتفاق السابق بشأن إدلب الذي توصل إليه بوتين وأردوغان في سبتمبر 2018ـ الحرب في سوريا، التي بدأت قبل تسع سنوات وقتلت ما يصل إلى 400000 شخص، معظمهم من المدنيين, ولم يكن واضحاً ما إذا كان الأسد، الذي لم يكن جزءاً من الصفقة، سيحترمها.

ودفعت الأزمة في إدلب روسيا، وهي قوة عالمية مسلحة نووياً، وتركيا، وهي عضو في الناتو، نحو مواجهة عسكرية مباشرة، وهو احتمال أن يكون البلدان حريصان على تجنبه.

لقد وجه القتال ضربة قوية لجهود بوتين الناجحة سابقاً في احتضان أردوغان على أمل بث الخلاف داخل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة (حلف الناتو).

وكما أحيت نقاشاً مثيراً للانقسام داخل أوروبا حول اللاجئين بعد أن أسقطت تركيا اتفاقية سابقة مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين عبر أراضيها.

ضاعف بوتين من رهانه على أردوغان في سبتمبر 2018 عندما وافق في اجتماع مع الرئيس التركي في سوتشي على البحر الأسود، على عكس نصيحة جنرالاته، على كبح القوات السورية .

وتوقع ديميتري ترينين، مدير مركز كارنيغي في موسكو، أن بوتين "سيحاول الحفاظ على الأمور بشكل متساوٍ" مع تركيا، وقال إنه يوجد الآن "شعور بخيبة الأمل" بشأن ما يعتبره الرئيس الروسي عبثية أردوغان رداً على دعم موسكو السابق.

ويصعب التغلب على الأزمة الحالية بين موسكو وأنقرة لأن الدماء التركية قد أُريقت على يد القوات السورية المدربة على يد القوات الروسية .

وقال ترينين: إن التوترات الحالية بين موسكو وأنقرة قد أعطت "اختباراً واقعياً شديداً للعلاقة" ، حيث حاول الرئيسان التغلب بطريقتهم الخاصة على المزيد من أفراد الصقور في جيشهم و المؤسسات السياسية لإيجاد حل وسط، وإن كان مؤقتاً فقط.

ويقول ترينين: "السلام السيئ أفضل من القتال الجيد, بوتين، الذي يرى نفسه وينظر إليه الآخرون كملك، يرى أن العلاقات الدولية هي شأن الملوك".

وأضاف إن هذا النهج لا ينجح إلا إذا كان لدى الجانب الآخر سلطة مطلقة اليد مثلما يفعل بوتين في روسيا.

وقال السيد ترينين "بوتين هو قيصر روسيا وأردوغان يرغب في أن يكون سلطان تركيا لكنه ليس كذلك, إنه يشعر دائماً بعدم الأمان ويواجه معارضة شديدة في بلده, وأما بوتين فليس كذلك إنه في قمة بلده، وأكثر أمناً من أردوغان ".

واشنطن بوست: لماذا يجب أن يهتم الأمريكيون بسوريا

وبدورها قالت صحيفة واشنطن بوست "الوضع في سوريا كارثي, يقصف نظام الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيون جيب إدلب الذي يسيطر عليه المتمردون ، تركيا التي انجرفت إلى الصراع بسبب الفوضى على طول حدودها، هي في الأساس في حالة حرب مع دمشق، وبالتالي موسكو، يتوجه آلاف اللاجئين السوريين مرة أخرى نحو أوروبا، مما قد يزعزع استقرار الوضع هناك.

ومع ذلك، بعد تسع سنوات من الحرب، يبدو أن الولايات المتحدة مصممة على مواصلة تجاهل ما يحدث في سوريا، على الرغم من وجود حوافز قوية، أخلاقية واستراتيجية على حد سواء، للعمل.

مع اقتراب تركيا وروسيا من مواجهة عنيفة في شمال غرب سوريا، يزداد الوضع على الأرض سوءاً, هرب عدد من الأشخاص من منازلهم في إدلب خلال الشهرين الماضيين، مئات الآلاف من المدنيين يتضورون جوعاً و يعيشون تحت الأشجار في جوف الشتاء.

وقال جون التيرمان، مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) : "الآن، هناك 3 ملايين سوري يتجمعون هناك، يعانون من البرد، ويفتقرون إلى المياه والصرف الصحي والرعاية الطبية".

فعلى واشنطن أن تتدخل وبسرعة، لأن ما يحدث في سوريا لا يبقى في سوريا, موجة جديدة من اللاجئين ستزعزع استقرار الديمقراطيات الأوروبية, للولايات المتحدة مصالح في جميع أنحاء المنطقة ستهددها الفوضى المتصاعدة, ستنتهز داعش الفرصة لإحياء نفسها, في نهاية المطاف عندما تشكل داعش مقاتلين أقوياء بدرجة كافية، فإنهم سيهاجمون الأمريكيين أينما يستطيعون.

ويجادل البعض بأنه نظراً لأن الأسد مصمم على استعادة إدلب، يجب علينا عدم التدخل, المشكلة هي أن هدفه القادم هو شمال شرق سوريا، حيث يوجد عدة مئات من الجنود الأمريكيين ، الأمر الذي سيجعل هذه مشكلتنا, إذا أزلنا تلك القوات، فسوف نفقد كل نفوذ للدفع باتجاه حل سياسي، وأن داعش وإيران سيملآن الفراغ.

بعد مشاكلنا في العراق وأفغانستان، يرغب الكثير من الأميركيين في إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط, لكن سوريا ليست العراق, مع بضع مئات من الجنود وبعض المساعدة لحلفائنا، يمكن إنقاذ حياة الملايين من حكم الأسد القاسي, وإذا سمحنا لهذه المذبحة، فسيأتي المزيد من المذابح.

(م ش)