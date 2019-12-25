بمناسبةِ عيد ميلاد السّيّد المسيح، كنيسة الأخوة في كوباني تحتفل

يصادفُ اليوم 25 كانون الأوّل عيد ميلاد السّيّد المسيح، ويعدّ ثاني أهم الأعياد المسيحيّة على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثّل ذكرى ميلاد يسوع المسيح.

بدأ الاحتفال بأداء التّراتيل والطّقوس الدّينيّة، ومن ثمّ ألقى عمر فراث المشرف على الكنيسة كلمةً قال فيها :"نحن على مقربة من عام جديد نتمنّى أن يعمّ الفرح والسّعادة كلّ البلدان والشّعوب، وأن تكون هذه السّنة سنة نهاية الأزمة في سوريّة".

ومن ثمّ قدّم عدد من الأعضاء مقطوعاتٍ من الأغاني الّتي تمجّد الرّب والمسيح, لتوزّع بعدها الهداية والحلوى على الأطفال والمشاركين.

وبعد توزيع "بابا نويل" الهدايا على الحضور وخاصّة الأطفال, لينتهي بعده الاحتفال برقصة شعبيّة من قبل المشاركين.

(كروب/ل)

ANHA