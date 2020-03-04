بمناسبة الـ 8 آذار مسيرة راجلة لمعلمات دير الزور

تحت شعار "بروح الشهيدة هفرين يفوح عطر ياسمين الـ 8 من آذار"، نظّمت المعلمات في لجنة التربية والتعليم التابعة لمجلس دير الزور المدني، مسيرة شاركت فيها المئات من معلمات المنطقة، إلى جانب العاملات في مؤسسات المدينة والممثلات عن مجالس المرأة في الخط الغربي.

وتجمعت النساء مع المعلمات أمام دوار الدلة في قرية الكسرة في الريف الغربي، حاملات بأيديهن شعارات ولافتات كُتب عليها" بالتنظيم والإرادة والحياة الحرة سنُعطي المعنى الحقيقي لـ 8 آذار"، نضالنا حرية مقاومتنا نصرنا"، بروح الشهيدة هفرين يفوح عطر ياسمين الـ 8 آذار".

وانطلقت المسيرة وسط ترديد الشعارات والهُتافات التي تُحيي مقاومة المرأة الحرة، صوب مدخل الكسرة، وعند الوصول إلى المدخل وقفت دقيقة صمت، ثم أُلقيت كلمة باسم لجنة التربية والتعليم ألقتها الرئيسة المشتركة هبة الياسين.

وقالت هبة في كلمتها: "إننا اليوم نجتمع لننشر الزهور في يوم المرأة العالمي، فهذا يوم الشمس المشرقة التي لن تغيب، ولا شك أن المرأة هي اللبنة الرئيسية والأساسية في بناء قواعد المجتمعات، وقيادتها نحو عملية التطوير والتقدم، فالمرأة هي التي تصنع الحياة".

كما نوهت إلى دور المرأة التي وهبت روحها ليعيش غيرها بأمان وسلام، وعملت في جميع مجالات الحياة لترسو المرأة في بر الأمان، وأثبتت جدارتها في مواجهة أصعب ظروف الحياة.

وباسم مجمع التربية ألقت العضوة خولة الجلد كلمة قالت فيها: "بعد مرور سنوات طويلة كانت المرأة فيها مهمشة في ظل الحكومات السابقة، التي تعاقبت على المناطق الشمالية والشرقية من سوريا، جاءت قوات سوريا الديمقراطية وفكرة الإدارة الذاتية التي رفعت من شأن المرأة دون المساس بالعادات والتقاليد والدين".

وفي نهاية كلمتها وجّهت خولة باسم المعلمات في دير الزور تحية لكل امرأة كادحة حرة في العالم ساهمت في تطّوير المجتمع.

وانتهت المسيرة وترديد الشعارات والهتافات التي تُحيي مقاومة المرأة.

(ح م ع خ/س و)

ANHA