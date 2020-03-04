بمناسبة 8 آذار المرأة الشابة في الحسكة تنظم مسيرة بالمشاعل

وبمناسبة حلول يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 آذار من كل عام، نظمت المرأة الشابة بمدينة الحسكة مسيرة ليلية بالمشاعل، احتفالاً بهذا اليوم، حيث شارك فيها العشرات من الشابات والشباب وأهالي مدينة الحسكة.

وتجمع المشاركون في حي المفتي بالمدينة, وسط رفعهم لصور القائد عبد الله أوجلان الذي يعتبر نصيراً لحرية المرأة ويدعو إلى نيلها لكامل حقوقها.

وانطلقت المسيرة صوب دوار الشهيد سرحد في حي المفتي, مع تريد المشاركين شعارات تحيي مقاومة المرأة, وتنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان.

وخلال مشاركتها في المسيرة قالت إدارية المرأة الشابة بمدينة الحسكة ليلى شيخو في لقاء مع وكالة أنباء هاوار: "إننا مستمرون في مسيراتنا وفعالياتنا بمناسبة 8 آذار من جهة, ومن أجل المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الذي بفضل فكره وفلسفته حققت المرأة في شمال وشرق سوريا الكثير من المكتسبات وأثبتت ذاتها في كافة المجالات، لذا يجب على كل امرأة المقاومة والنضال لصون حقوقها وكرامتها وحريتها ولغتها, وإثبات ذاتها في إدارة المجتمع".

واختتمت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة وتطالب بحرية أوجلان.

(ه إ/ل)

ANHA