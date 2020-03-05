بمشاركة 100 عضوة يبدأ منتدى مجلس المرأة السورية أعماله في عامودا

بدأت صباح اليوم أعمال منتدى مجلس المرأة السورية حول المرأة في ظل الأزمة السورية من "التداعيات، المقاومة، الآفاق"، في ناحية عامودا، بمشاركة 100 عضوة على مستوى سوريا.
المرأة 2020-03-05T11:16:00 قامشلو

وعُلقت في صالة بيلسان بناحية عامودا صورة الأمينة العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف.

واستقبلت عضوات مجلس المرأة السورية الوافدات إلى المنتدى من كافة المحافظات السورية، ومقاطعة الشهباء وإقليمي الفرات والجزيرة بالإضافة إلى حلب. 

وشارك في المنتدى نخبة من السّياسيات والحقوقيات والباحثات، ممثلات عن الإدارة الذاتية ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلاميّة، وشخصيات مستقلة من مختلف مكونات المجتمع السوري في شمال وشرق سوريا.

وقد بدأ بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة الافتتاحية من قبل منسقية مجلس المرأة السورية لينا بركات.

رحبت لينا بركات في كلمتها  بجميع المشاركات على حضورهن  المنتدى، متمنية النجاح لكل النساء، وقالت: "إنهن في هذا المنتدى سيحاورن وضع المرأة خلال 9 أعوام من الأزمة السورية في مختلف المجالات "التداعيات المقاومة والآفاق".

ويستمر المنتدى بإلقاء الكلمات من قبل مؤسسات المرأة التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.

(كروب/س و)

ANHA


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