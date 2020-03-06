بمشاركة 10 فرق: انطلاق دوري الشباب لكرة القدم في إقليم عفرين

وبهدف تنمية المواهب الشباب وتطويرها في لعبة كرة القدم، نظم الاتحاد الرياضي في إقليم عفرين دورياً لكرة القدم لفئة الشباب.

ويشارك في الدوري 10 فرق من مقاطعتي الشهباء وعفرين وهي " الأخوة – آفرين تل رفعت – استيرك تل قراح – الراعي الصالح – أهلي الشهباء – برخدان – شيراوا – أمانوس أحداث – أهلي كفرنايا – شباب عفرين".

وفي انطلاقة الدوري الذي بدأ اليوم في الملعب الخماسي بقرية نابنس في مقاطعة الشهباء، ألقى الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي نذير كور مستو كلمة تطرق فيها إلى أهمية الرياضة، وأخلاقها، واستذكر كلمة القائد عبد الله أوجلان في هذا السياق، حيث قال: "الرياضة هي لعبة الاستعداد والتأهب لحياة أفضل"، وشدد على ضرورة الاقتداء بهذه التوجيهات والعمل وفقها.

كما استذكر نذير كور مستو الأحداث التي جرت في ملعب قامشلو في الـ 12 من آذار عام 2004، وقال "حاولوا تحريف حقيقة الرياضة وتشويهها، عبر فرض شوفينيتهم، ولكنهم فشلوا".

وبعد كلمة نذير كور مستو انطلقت مباراة الافتتاح التي جمعت فريقي برخدان وشباب عفرين، وانتهت بفوز فريق برخدان بـ 5 أهداف مقابل هدف واحد لفريق شباب عفرين.

وبحسب الاتحاد فإن الدوري سيستمر حتى الـ 18 من نيسان المقبل.

(كروب/د ج)

ANHA