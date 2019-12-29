بلديّةُ منبج تقيّم أعمالها وتضع خطّة العام المقبل

عقد اليوم الاجتماع السّنويّ الموسّع الأوّل للجنة البلديّات، ومؤسّساتها في مدينة منبج وريفها تحتَ شعار "بروح الدّيمقراطيّة الاجتماعيّة سنواصل جهودنا لتحقيق تنمية مستدامة"، وذلك في صالة المجلس التّشريعيّ وسط المدينة.

وحضر الاجتماع المئات من العاملين في لجنة البلديّات والمؤسّسات التّابعة لها، و ممثّلون عن الإدارة المدنيّة الدّيمقراطيّة في مدينة منبج وريفها، إضافة إلى ممثّلين عن الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريا.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ بدأ برنامج الاجتماع بشرح مبسّط لأهمّ الأحداث الّتي شهدتها المنطقة خلال العام المنصرم.

وباسم الإدارة المدنيّة الدّيمقراطيّة في مدينة منبج وريفها، أشاد مستشار الإدارة جاهد حسن بالتّنظيم الّذي وصلت إليه ثورة شمال وشرق سوريا "رغم الهجمات الإرهابيّة الّتي شنّها إرهاب داعش على المنطقة، ومن بعده الاحتلال التّركيّ الّذي يحاول ضرب أخوّة الشّعوب والأمّة الدّيمقراطيّة".

ومن ثمّ قدّم عرض سنفزيون عن أهمّ أعمال لجنة البلديّات خلال العام المنصرم.

وقرأ نائب لجنة البلديّات ساجي عبد الكافي التّقرير السّنوي للجنة البلديّات والمؤسّسات التّابعة لها.

ووفقا للتقرير، ستعمل البلديّة في منبج العام المقبل على تأمين نواقص الآليّات اللّازمة، عقد اجتماعات للأهالي لمناقشة المشاكل وحلّها، والوقوف على الانتقادات، كذلك توعية الأهالي لمسائل هدر المياه والكهرباء والحفاظ على البيئة، توسيع المخطّطات التّنظيميّة والحدّ من البناء العشوائيّ.

وبعد الانتهاء من قراءة التّقرير السّنويّ فتح باب النّقاش، وتمحورت مجمل النّقاشات على وجوب البدء بمشاريع ضخمة لخدمة المدينة بدلاً من الاكتفاء بالمشاريع الصّغيرة والمتوسّطة، كذلك قدّمت مقترحات لحلّ مشاكل نقص الميا،ه ومشاكل الصّرف الصّحيّ والّتي طُرحت تحتَ بند المشاكل الّتي واجهتها لجنة البلديّات خلال العام المنصرم، إذ لم تعد البنى التّحتيّة قادرة على استيعاب تزايد الازدحام السّكّانيّ الّذي ينتج استجراراً أكبر من طاقة البنى التّحتيّة.

ومن ثمّ ألقيت كلمة باسم الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريّا ألقاها الرّئيس المشترك لهيئة الإدارات المحلّية في الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريا جزيف لحدو.

لحدو هنّأ انعقاد الاجتماع السّنويّ الموسّع الأوّل للجنة البلديّات والمؤسّسات التّابعة لها، كما تطرّق لتقييم عام للعمل الّذي تجلّى أثره في شوارع مدينة منبج.

كما قدّم لحدو توصيات للتّطوير من العمل والآليّة الخدميّة المقدّمة للأهالي، داعياً لبذل كافّة الإمكانيّات، واستثمار الطّاقات والجهود للرّقي بالمستوى الخدميّ ليكون شكلاً يليق بمدينة منبج وأهالها.

وفي ختام الاجتماع قدّمت الإدارة المدنيّة الدّيمقراطيّة لمدينة منبج وريفها درعاً تهنئةً للجنة البلديّات وتقديراً لجهودها المبذولة.

(كروب/م)

ANHA