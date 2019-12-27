بلديّة كوباني.. من صيفٍ شاقٍّ بأعمالِ التّعبيدِ إلى شتاءٍ يعجُّ بالمشاريعِ التّنظيميّة

شهدت مدينة كوباني خلال الصّيف المنصرم، تنفيذ البلديّة لجملة من المشاريع الخدميّة، من أبرزها أعمال التّعبيد الّتي شملت شوارع المدينة ومداخلها، بالإضافة الى أعمال تمديد شبكات الصّرف الصّحيّ الّتي أخذت حيّزاً كبيراً من الأعمال الخدميّة.

كما عملت بلديّة كوباني وبلداتها على ترصيف آلاف الأمتار من الطّرق، سواء بمادّة الإسفلت أو بالحجر الكلسيّ الأبيض، إلى جانب ترميم طرق رئيسة مثل الطّريق الدّوليّ M4 وطريق كوباني الشّيوخ.

ومع حلول فصل الشّتاء بدأت بلديّة الشّعب في مقاطعة كوباني بجانب مهمّ من الأعمال الخدميّة الّتي تقع في إطار تحسين مستديرات المدينة وتنظيمها, إذ بدأت البلدية بالتّعاون مع هيئة الإدارة المحلّية والبيئة بتأهيل 3 مستديرات، وتعديل مستديرة أخرى، وهي ساحة المرأة الحرّة.

وأوّل هذه المشاريع، هو مشروع برج السّاعة الّذي يقع على شارع 24 جنوب ساحة المرأة الحرّة، بالإضافة الى إعادة صيانة الشّارع، وتأهيل أرصفته على الجانبين.

هذا وسيكون برج السّاعة بطول 24 متراً، وبعرض 5 أمتار مربّعة من الأسفل، آخذاً شكل الهرم ليصل بذلك إلى الطّول المخطّط له.

كما وتُشرف هيئة الإدارة المحلّية بالتّعاون مع هيئة الثّقافة والفنّ، على مستديرة الكرة الأرضيّة، والّتي باشرت في إنشائها منذ قرابة الشّهر من الآن, والّتي تقع على طريق حرب في التّقاطع الّذي يربط شارع 48 بشارع الفرن الآلي.

ويُضاف إلى المشاريع الّتي تسارع البلدية في إنجازها، مشروع مستديرة ساحة الحرّية والّتي تمّ البدء بتأهيلها مع الانتهاء من مشروع صرف مياه الفيضانات، والّذي كانَ السّبب في هدم المستديرة بهدف إنجاز مجرى السّيول.

إضافة إلى ذلك بدأت البلديّة الثّلاثاء الماضي بأعمال نقل تمثال المرأة الحرّة والمستديرة باتّجاه الشّمال مسافة 10 أمتار تقريباً، لتأخذ المستديرة شكلاً متناسقاً، وسط شارع 48.

وكانَ نُصب المرأة الحرّة قد وُضع في هذا المكان في شهر آذار من العام 2016، حيثُ تمّ رفع السّتار عنه، وسط مراسم مهيبة, كما وقامت هيئة الثّقافة والفنّ وبالتّعاون مع بلديّة الشّعب في مدينة كوباني صيف هذا العام بأعمال تجميل للنُّصب التّذكاريّ الّذي يمثّل مقاومة المرأة الحرّة.

(ج)

ANHA