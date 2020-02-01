بلدية كوباني.. مشاريع قيد الإنشاء وأخرى في انتظار البدء بها

لم تنهض مدينة كوباني من وطأة التأثير الذي خلفته الحرب بعدُ، على الرغم من كل الأعمال الخدمية التي قدمتها البلديات ولا تزال تقدم، في محاولة لتخديم المدينة وسدّ النواقص التي تعاني منها البنية التحتية فيها.

فالمدينة التي تخلصت من ركام حرب داعش، صادفت عوائق أخرى في طريقها من قبيل ضيق أنابيب الصرف الصحي التي كانت معتمدة فيما قبل الأزمة السورية، ولم تعد تستطيع احتواء النمو العمراني الجديد بعد الحرب، ما دفع البلدية إلى تغيير جزء كبير منها.

بالإضافة إلى التوسع الكبير التي شهدته المدينة، والحاجة إلى تخديمها بشبكات الطرق، والصرف الصحي، ومياه الشرب، إلى جانب تنفيذ مشروع كبير لصرف مياه السيول كان الأول على مستوى مناطق شمال وشرق سوريا.

وخلال الصيف المنصرم عملت بلدية الشعب على تعبيد عدد من الطرق داخل وخارج المدينة، لاسيما الطريق الدولي M4، في المسافة الممتدة بين جسر قره قوزاق وحتى شرق عين عيسى، بالإضافة إلى طريق كوباني الشيوخ بطول 18 كيلو متر.

وقد ظهرت نواقص على مستوى تعبيد الطرق، إذ كانت المادة المستخدمة في التعبيد من النوعية غير الجيدة ما تسبب بتشقق الطرق فيما بعد، إضافة إلى أن الاستعجال قبل حلول الشتاء أدى إلى تشقق الحفر السابقة في الطرق من جديد.

كما إن عبور الآليات الثقيلة وسط أحياء المدينة كان سبباً في تشكل المزيد من الحفر.

مشاريع حالية قيد الإنجاز وأخرى تنفذ قريباً

تقول الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في مدينة كوباني روشن عبدي بأن البلدية تركز خلال هذه الأيام على أعمال تسوية الشوارع غير المعبدة بمادة الكرابية البيضاء بغية تعبيدها في فصل الصيف مثل حي الشهيد خبات, وحي الشهيد عبدو, وحي الشهيد فراس.

بالإضافة إلى إتمام أكثر من 7000 متر من مجاري الصرف الصحي في حي كوباني الجديد, إلى جانب إنجاز أعمال ترقيع وإصلاح الحفر داخل أحياء المدينة وفي الشوارع الرئيسية.

وأشارت روشن عبدي إلى أن البلدية شارفت على الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع صرف مياه السيول، تمهيداً للبدء بالعمل على المرحلة ا لأخيرة من المشروع، والتي تبدأ من حي الشهيد سرحد وصولاً إلى طريق جرابلس على الجهة الغربية من المدينة، آخذاً بالامتداد مسافة 3 كيلو متر لتكون بذلك قد أنهت المشروع الأضخم على مستوى شمال وشرق سوريا.

كما وتعمل البلدية على صيانة وبناء عدد من المستديرات في المدينة، من أبرزها مستديرة المرأة الحرة والحرية، وتواصل العمل على تشييد برج الساعة، كما تخطط لبناء مدخل جديد لمدينة كوباني من الجهة الجنوبية، وتنتظر انقضاء الشتاء لبدء العمل به.

(ج)

ANHA