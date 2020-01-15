بلدية صرين تنفذ عدداً من مشاريعها وتخطط للمستقبل

تواصل بلديات الشعب في مقاطعة كوباني تنفيذ مشاريع خدمية على قدم وساق، ومع حلول فصل الشتاء، أنهت البلديات مشاريعاً كثيرة، وبدأت بتنفيذ مشاريع أخرى.

بلدية الشعب في بلدة صرين إحدى هذه البلديات، تمكنت خلال الشهر الماضي، من إنهاء العديد من مشاريعها الخدمية، حيث أنهت العمل على تشييد 5 جسور مع عبّارات في عدد من القرى، من بينها قرية رأس العين الشرقي، قرية الصنع، قرية الشهداء، قرية ملحة, بالإضافة إلى صيانة ١٩ مطرية تم تجهزها لفصل الشتاء.

مخططات مستقبلية

وتخطط بلدية صرين لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، من أبرزها إنشاء منطقة صناعية بمساحة 13 هكتار، سيتم بناء محال للصناعيين فيها .

إلى جانب فتح طريق محلّق خارج صرين بطول5300متر، وعرض ٢٠ متر، ذهاباً وإياباً، يبدأ من مدخل ناحية صرين الشمالي إلى جنوبي الناحية.

كما تخطط البلدية لإنشاء دوار في مفرق صرين-كوباني على الطريق الدولي M4، إذ تم تجهيز مخطط المشروع وتنتظر البلدية الأجواء الملائمة للبدء بالعمل.

وستواصل البلدية أيضا فتح الشوارع في أحياء البلدة، إذ يبلغ إجمالي الشوارع التي تحتاج إلى عملية الفتح 28 شارعاً، تم تنفيذ قسم كبير منها، وسيتم إنهاء العمل عليها خلال الأشهر المقبلة.

(س ع- ع م/ج)

ANHA