بلدية تل براك تُرمم 4 جسور تخدم 66 قرية 

شهدت المناطق الجنوبية لإقليم الجزيرة عام 2019 أمطاراً غزيرة، وفاضت على إثرها الأودية والسيول، حيث رُدمت عشرات الجسور والعبّارات، وبعد انخفاض منسوب المياه والسيول باشرت بلديات المناطق الجنوبية من إقليم الجزيرة بإعادة ترميم وصيانة هياكل الجسور التي انهارت بفعل الفيضانات.

و باشرت بلدية ناحية تل براك التابعة لإقليم الجزيرة بعملية ترميم الجسور المنهارة في الناحية منذ 24 تشرين الثاني 2019، وكان من المقرر الانتهاء منها في 7 كانون الثاني، إلا أنها تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقُدّرت الكلفة الإجمالية للجسور الأربعة التي رُمّمت (كاكا سعيد، وظلمى، والخزنة وكريزيل)، نحو عشرة مليون، و185 ألف و360ل.س. وهذه الجسور تربط 66 قرية بمركز ناحية تل براك ومقاطعة الحسكة.

وقال المراقب الفني في بلدية الشعب في ناحية تل براك حميد السلطان لوكالتنا: "إن جسر كاكا سعيد الواقع على طريق الحسكة- تل براك الجنوبي يربط 25 قرية بالناحية بشكل مباشر، وأما جسر الخزنة الواقع شمال طريق الحسكة- تل براك يخدم 16 قرية ويربطها بالطريق العام الحسكة- تل براك".

وأضاف السلطان: "إن جسر كريزيل الواقع شمال ناحية تل براك يخدم قرابة 25 قرية، وجسر ظلمى الواقع جنوب طريق الحسكة-تل براك يقع على أحد الأودية الرديفة لنهر جقجق، وبيّن أن كافة الجسور التي رُمّمت هي جسور ريفية وتم تنفيذها ضمن الشروط الفنية المحددة".

وكشف حميد السلطان أن بلدية الشعب في تل براك رفعت عدة مشاريع مستقبلية، وبانتظار الموافقة عليها من قبل هيئة البلديات في مقاطعة قامشلو، وهي: مشروع صرف صحي، فرش بقايا للناحية والريف، ومشروع مد خط رئيسي للصرف الصحي، يمتد من الناحية إلى نهر جقجق".

(أ ب)

ANHA