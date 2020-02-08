بلدية الكرامة إنجازات عديدة ومشاريع لخطط مستقبلية

وتقع بلدية الكرامة في الريف الشرقي لمدينة الرقة، وقد عمد المرتزقة خلال فترة احتلالهم إلى تخريب المرافق العامة، حيث تسعى بلدية الشعب في الوقت الحالي إلى تأمين متطلبات أهالي المنطقة رغم الإمكانات الضئيلة لديها.

ووفق ميزانية 2019 التي خصصتها لجنة الإدارة المحلية والبلديات في مجلس الرقة المدني لبلدة الكرامة والتي بلغت 40 مليون ليرة سورية، عملت لجان البلدية على تنفيذ عدة مشاريع خدمية وحيوية في البلدة التي تُعدّ من أكبر البلدات الواقعة في منطقة الرقة.

أهم المشاريع التي قدمتها البلدية

أطلقت البلدية مشروع إعادة تأهيل الطرقات في البلدة والقرى التابعة لها، حيث وصل طول الطرق التي تم تأهيلها 6كم، وتركزت الأعمال حول طرق مزرعة المحمدية ومزرعة الغسانية وقرية الفطاحة كونها أكثر تضرراً.

كما أطلقت مشروع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في البلدة، وتوسيع بعض الشبكات من جديد.

وضمن هذا المشروع استبدلت البلدية 60 م من القساطل القديمة بأخرى جديدة، وعملت على توسيع الشبكات بطول 360م.

فيما اعتُبر مشروع إنارة الشوارع واحداً من أهم المشاريع التي نفذتها البلدية، فقد أنارت شوارع البلدة بأكثر من 150 عمود، ووضع 65 عموداً آخر من نوع ثنائية الضوء في الشارع العام للبلدة.

و بعد أن سمح مرتزقة داعش بعد احتلالهم للكرامة لبعض المخربين وتجار الحروب باقتلاع الأشجار من الحدائق, فقدت البلدة رونقها الحضاري، لتعمل البلدية وخلال عام 2019 وضمن خطتها على غرس أكثر من 800 شجرة متنوعة في منصفات الطرق والحدائق.

وبهذا الصدد قال المهندس الفني لبلدية الشعب في الكرامة فيصل البيرم: " استطعنا خلال عام 2019 أن نحقق إنجازاً جيداً للبلدة من خلال الدعم البسيط الذي قدمه مجلس الرقة المدني".

وتابع " المشاريع الحيوية تركزت على البنية التحتية للبلدة، وخدمت جميع مراكز البلدة والقرى التابعة لها، ونعمل اليوم مع دخول العام الجديد على وضع خطط عمل ومشاريع سيتم العمل عليها خلال عام 2020".

والجدير بالذكر أن بلدية الشعب في الكرامة من أوائل البلديات التي تم افتتاحها في الرقة وريفها بعد تحرير المنطقة من مرتزقة داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية.

(سـ)

ANHA