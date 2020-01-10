بلدية الشيخ مقصود والأشرفية تنفذ مشاريع مهمة خلال 2019

تمكّنت بلديّة الشّعب في أحياء الشّيخ مقصود والأشرفيّة خلال عام 2019 من إنجاز عدّة مشاريع خدميّة ساهمت في خدمة أبناء الحيّ، كمشروع ترميم الطّرقات وتزفيتها، زيادة عدد الأفران، افتتاح عدد من الحدائق والمشاتل إلى جانب تأمين الموادّ الأساسيّة للأهالي كالمحروقات والكهرباء وعدد من المشاريع الأخرى.

تلبية الاحتياجات رغم قلّة الإمكانيّات

بعد ورود شكاوي لإدارة بلديّة الشّعب حول تهالك بعض الطّرق، وتجمّع المياه بالشّوارع، باشرت اللّجان التّابعة للبلديّة من مهندسين وعمّال بإنجاز مشروع تزفيت وترميم الطّرق الرّئيسيّة في حيّي الشّيخ مقصود والأشرفيّة، حيثُ بلغت المساحة الّتي تمّ تزفيتها بينَ تزفيت كامل وترقيع للطّرق 10190متر مربّع.

إلى جانب تنفيذ مشروع الصّرف الصّحيّ، حيثُ تمّ مدّ أكثر من 1165 متر من القساطل بالقسم المهترِئ كلّيّاً، وتعزيل القسم الآخر. وتركيب وصبّ مطريات عدد 15 وريكارات "فوهات مطرية" عدد 10، وذلك لتصريف مياه الأمطار لمنع تجمّعها أمامَ المنازل والمحلّات.

كما شملت المشاريع الخدميّة الّتي دشّنت خلال العام المنصرم، الاستمرار بإزالة الأنقاض من حيّي الشّيخ مقصود والأشرفيّة، والّتي تشكّلت من مخلّفات الحرب الّتي شنّتها مرتزقة جيش الاحتلال التّركيّ على الأهالي في السّنوات الماضية.

فيما افتتحت البلديّة العام الماضي حديقة بحي الأشرفيّة تحتَ اسم حديقة الاستقامة، لإعادة رونق الحياة للحي، حيثُ أنّ المرتزقة كانوا قد حوّلوها إلى مقبرة لدفن قتلاهم أثناء سيطرتهم على الحي قبل تحريره في عام 2016.

تأمين المستلزمات الأساسيّة للأهالي وتوفيرها بالأسواق

كما أنّ البلدية تعمل على توفير المستلزمات المعيشيّة بالأسواق بكافّة الوسائل والطّرق الممكنة، حيثُ تعمل لجنة الغاز على توفير أسطوانات الغاز المنزليّ العاديّة والمضغوطة للمطاعم، وتمّ توزيع أكثر من 99465 أسطوانة منزليّة و2847 اسطوانة كبيرة خاصّة بالمطاعم خلال 2019.

وفي إطار مشاريع ترميم البنى التّحتيّة عملت البلدية على إصلاح وترميم عدد من شبكات المياه الرّئيسيّة لتغذية أحياء الشّيخ مقصود والأشرفيّة بالمياه الصّالحة للشّرب، منها إصلاح 361 خط برشمان، وصيانة مركز توتر عالي عدد 114 ، إلى جانب صيانة خطوط رئيسيّة عدد 4 كما ساهمت اللّجنة في ردم بعض الحفر المتشكّلة نتيجة القصف الّذي تعرّضت له الأحياء سابقاً.

أمّا بالنّسبة لموضوع الكهرباء فعملت اللّجان المختصّة على توصيل الشّبكات، وإصلاحها وتركيب محوّلات إلى جانب تمديد شبكات جديدة، حيث قُدّرت ب 20 شبكة حتّى الآن.

الرّئيس المشترك لبلديّة الشّعب في حلب مهدي بلال أشار إلى أنّ حيّي الشّيخ مقصود والأشرفية تعرّضا للتّهميش الخدميّ قبل اندلاع ثورة الثاني عشر من تمّوز ممّا خلق مشاكل في البنى التّحتيّة في هذين الحيّين، وازداد الأمر سوءاً بعد هجمات مرتزقة جيش الاحتلال التّركيّ على الحي والّتي تسبّبت بتدمير شبه كلّي للبنى التّحتيّة.

وفي معرض إجابته على سؤال حول مشروع إيصال الكهرباء إلى الحي قال بلال: "نحن نعمل وفق ما يمكننا تأمينه، حيثُ أنّ حيّي الشّيخ مقصود والأشرفيّة يتطلّبان تركيب أكثر من 106 محوّلة كهربائيّة لتغذيتها بالكهرباء العامّة القادمة من المحطّات الحراريّة، لكنّنا لا نمتلك سوى 18 محولة".

وتابع بهذا الخصوص "هنالك بعض المضايقات من قبل حواجز النّظام السّوريّ فيما يخصّ السّماح بعبور المحوّلات، وهذه المشكلة تتسبّب بزيادة الضّغط على الشّبكة، وبالتّالي ازدياد الأعطال".

وحول شكاوى الأهالي عن تدنّي جودة أعمال التّزفيت أكّد بلال أنّهم يسعون لتلافي الأخطاء من خلال التّواصل مع المتعهدين المسؤولين بالدّرجة الأولى عن هذه المسألة.

وأكّد بلال أنّهم يسعون لتقديم الأفضل للأهالي خلال عام 2020، والعمل على إنهاء المشاريع الّتي مازالت قيد التّنفيذ.

(م)

ANHA