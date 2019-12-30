بلدية الشعب في حلب تُجري صيانة للطرقات وشبكة الصرف الصحي

أنهت بلدية الشعب مشروع تمديد شبكة المياه في حي بني زيد بمدينة حلب، والذي تقطن فيه 30 عائلة عادوا إليها بعد تحرير حيهم من المرتزقة عام 2016.

وقامت البلدية بمد خط مياه بطول 100 متر واستغرق العمل نحو 3 أسابيع.

وفي حيي الأشرفية والشيخ مقصود تواصل البلدية صيانة شبكة الصرف الصحي وتركيب فوهات مطرية لمنع تجمع المياه في الشوارع.

أما في حي الشقيف ستعمل بلدية الشعب في الأيام القادمة على صيانة شبكة الصرف الصحي، وتركيب فوهات مطرية في الشارع الرئيس وإيصال المياه بعض المناطق في الحي لم تكن تصلها المياه قبلاً.

وستعمل البلدية على صيانة الحفر والطرق الفرعية في مواقع متفرقة من شوارع حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمادة البحص، لعدم توفر مادة الإسفلت "الزفت".

وقالت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية روشين موسى أن "بلدية الشعب تعمل على حل المشاكل من ناحية الصرف الصحي، وشبكة المياه وترميم الطرقات، و أكثر المشاكل في هذه الأحياء هي الصرف الصحي".

ونوّهت روشين بأنهم يعملون بقدر الإمكانيات المتوفرة .

(ع س/م)

ANHA