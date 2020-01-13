بلدية الشعب في الدرباسية تستعد لتنفيذ مشاريع بتكلفة 68 مليون ليرة سورية

تمكنت بلدية الشعب في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، شمالي سوريا، من إنجاز كافة مشاريع عام 2019، كإصلاح كافة الطرقات الرئيسية والفرعية المهترئة في الناحية، وفرش البقايا في الحي الغربي، وإصلاح كافة الفوهات المطرية.

ووضعت البلدية عدة مشاريع خدمية، تلبية لمتطلبات الأهالي في خطة عملهم للعام الحالي، وبتكلفة تصل إلى أكثر من 68 مليون ليرة، موزعة على عدة مشاريع.

نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في الدرباسية محمد علي صالح، أوضح أنه على الرغم من هجمات دولة الاحتلال التركي على الدرباسية، "إلا أنه لم يتوقف عملنا وقمنا بتنفيذ كافة المشاريع التي وضعناها ضمن مخططاتنا السنوية لعام 2019".

وكانت بلدية الشعب رمّمت الشوارع الغربية في الناحية، وعملت على إعادة تأهيل دوار "أرين ميركان" ووضع الإنارة فيها، بالإضافة إلى تمديد خطوط الصرف الصحي في الحارة الشرقية وتنظيف كافة الفوهات المطرية.

ووضعت بلدية الشعب في ناحية الدرباسية في مخططاتها لعام 2020 عدة مشاريع خدمية، ويقول نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في الدرباسية محمد علي صالح: أنهم وضعوا في مخططاتهم إنشاء كراج للشاحنات بتكلفة/6820000/، بعد أن طلب أهالي الناحية إخراج الشاحنات الكبيرة خارج المدنية، لتخفيف أزمة السير.

ونوّه صالح، أنهم تلقوا شكاوي فيما يخص قلة عدد محلات بيع الفروج داخل الناحية، وأنه وبناءً على ذلك سيتم بناء 10 محلات بتكلفة /13280320/ ليرة.

ونظراً للتوسع العمراني الذي شهدته ناحية الدرباسية، فإن كمية الأسفلت التي كانت مخصصة لها في العام السابق لتعبيد الشوارع الجديدة فيها لم تكن كافية ، ولهذا ستعمل بلدية الشعب على فرش بقايا المقالع في الحي الغربي بتكلفة تصل إلى /26236400/ ليرة.

ولتشييد أماكن ترفيهية للأهالي والأطفال، ستعمل البلدية على إنشاء حديقة في حي المساكن جنوب ناحية الدرباسية بتكلفة تصل إلى /11914860/ ليرة ، وسترمّم دوار الشهيد غمكين بتكلفة /9761350/ ليرة.

وأشار صالح، أنهم كبلدية الشعب يعملون من اجل تلبية مطالب الشعب والعمل من أجل تحسين مظهر الناحية.

(هـ ن)

ANHA