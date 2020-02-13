بلديات الشعب تكثف من عملها بعد تساقط الثلوج

منذ مساء أمس وحتى الآن لا تزال الثلوج تتساقط في عموم روج آفا، والتي أدت إلى شلل شبه تام، وتوقف حركة السير وسط إغلاق كامل للمحال التجارية.

بالإضافة إلى تعطيل المدارس، ومعظم المؤسسات والدوائر الرسمية، وإغلاق معبر سيمالكا الحدودي الواصل بين باشور" جنوب وروج آفا نتيجة تراكم الثلوج.

اليوم ومنذ ساعات الصباح الأولى، تتخذ بلديات الشعب في عموم مدن ونواحي وبلدات إقليم الجزيرة إجراءات احترازية بعد تساقط الثلوج، والتي وصل ارتفاعها إلى أكثر من20 سنتيمتراً، لوضع جميع الآليات في الخدمة لفتح الطرق لسهولة المرور.

هذا ولم تتساقط الثلوج بكثافة في عموم المنطقة، منذ عام 2015 الذي شهد تساقطاً خفيفاً للثلوج.

(ب ر- س ع/سـ)

ANHA