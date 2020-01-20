بكلفة 144 مليون ليرة مشاريع صيانة قنوات الري في الرّقة

وضمن المشاريع التي وضعتها لجنة الزراعة والري لتحسين الواقع الزراعي في الرقة، باشرت بمشروعين حيويين، يهدفان لإصلاح الكسور والأضرار التي تسبّبت بتكهفات على جوانب الأقنية أدت إلى انهيار أجزاء كبيرة منها.

المشروع الأول هو مشروع عقدة كديران (الكيلو صفر) في ريف الرقة الغربي والمعروفة بوادي الفيض، حيث تضررت القناة بطول /85/م ، علماً أن هذه القناة تروي حوالي 22000 هكتار، وعليها عملت لجنة الزراعة والري كمرحلة أولى بعملية الحفر، وتعزيل المصارف وتكسير الأجزاء الإسمنتية المتضررة، وسدّ التكهّفات لمنع تسريب المياه، استعداداً لتجهيز الأرضية.

أما بالنسبة للمشروع الثاني فهو مشروع قناة البليخ الرئيسية القادم من سدّ الفرات في مدينة الطبقة، والذي تضرّر بطول 200 متر تقريباً، مما سبّب في انجراف التربة بسبب التدفق الكبير للمياه، وخروج المياه عن مسار القناة، وتعمل الورش الفنية حالياً بأعمال الصيانة على قدم وساق.

وتكمن أهمية المشاريع في دعم القطاع الزراعي، وتشجيع الفلاحين على زراعة مساحة واسعة من أراضيهم، علماً أن المشروعين يرويان قرابة الـ 50 ألف هتكار في ريف الرقة الشرقي والغربي.

وتقدر تكلفة المشروعين بحسب المسؤولين عن مشاريع الصيانة، 144 مليون ل.س، ومدّة زمنية لإنجاز المشروع لا تتجاوز الشهرين، علماً أن المشروع بدأ منذ حوالي الأسبوع.

رئيس قسم الصيانة في مكتب الري محمّد العلي قال: إن الهدف من المشروعين هو إيصال المياه لأكبر شريحة من الفلاحين، لزيادة الرقعة الزراعية وتنوّع المحاصيل.

(ح م/م)

ANHA