بعدما تركتهم تركيا للموت.. عشائر الطبقة تقول لنازحي إدلب: بيوتنا مفتوحة لكم

وتشهد إدلب منذ نحو 3 أسابيع هجوماً عنيفاً لقوات النظام السوري مدعوماً بقصف جوي روسي وبإسناد بري من قوات موالية لإيران.

وجاء هجوم النظام بعد توافق روسي مع تركيا التي تخلت عن مجموعاتها المرتزقة كما فعلت سابقاً في الغوطة ودوما بريف العاصمة السورية دمشق.

وأدى الصراع بين قوات النظام ومجموعات مرتزقة تدعمها تركيا في إدلب إلى نزوح عشرات ألاف المدنيين من إدلب.

وفي وقت أغلقت فيها تركيا أبوابها أمام الفارين من الموت عكس ادعاءاتها بحماية السوريين، عبرت عشائر الطبقة عن استعدادها لاستقبال النازحين من إدلب.

وجاء في نَصّ بيان ألقاهُ شيخ عشيرة الدّليم "حسين البرغوث، اليوم، من أمام مبنى العلاقات العامة لقوى الأمن الداخلي في الرقة،

"إنَّ قساوة الظروف المناخية على النساء والأطفال والمسنين في ظلِّ الحرب الدائرة في مدينة إدلب، يجعل معاناة الأهالي أكبر وأشد وطأةً وألماً، ولقد كشفت الأيام من الَّذي قلبه على سوريا وأهلها، ومن الَّذي دمعت عيناه على ما يجري لأطفال إدلب.

ونحن كعشائر موجودة في شمال وشرق سوريا نتوجه بالشكر للقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية " مظلوم عبدي صاحب المواقف الوطنية الشريفة الذي لم يغلق الباب في وجه إخوتهِ السوريين في رحلتهم الشاقة وهم يبحثون عن الأمن والأمان.

وأشادَ البيان" بوعي قيادة قوات سوريا الديمقراطية، تجاه المؤامرات الَّتي يحيكُها أردوغان ضدَّ الشعب السوري بكل مكوناته، ليحقق أطماعه الاستعمارية، والتي وصل بها اليوم إلى نقل مرتزقته الى دولٍ أخرى ليقوموا بمتابعه إرهابهم في ظلِّ الرعاية التركية الكاملة، بعد استخدامهم في عفرين ورأس العين، سري كانيه وتل أبيض، كري سبي ونهب ممتلكات الأهالي وقتلهم وتشريده".

وأضاف البيان أن " قيادة سوريا الديمقراطية قد أكدت مراراً وتكراراً أنَّ أطماع أردوغان لا تقتصر فقط على التراب السوري والأن جميع العالم يشاهد ما يفعله أردوغان ومرتزقته في ليبيا".

كما وجه البيان رسالة الى "أهالي مدينة إدلب اللذين خدعتهم الدولة التركية ومرتزقتها للقدوم الى مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً أنَّ جميع البيوت مفتوحة لاستقبالهم، ليصبح جميع السوريين يداً واحدة تقوم ببناء سوريا المستقبل".

واختتم البيان بتوجيه دعوة من قبل شيوخ ووجهاء العشائر الوافدة إلى شمال وشرق سوريا، "لأولئك المقاتلين اللذين خدعهم أردوغان وغررَّ بهم لتحقيق أجنداته وأطماعه، من أجل أن يعودوا الى أهلهم لطيِّ صفحة العداء، ويشاركوا أشقائهم السوريين في شمال وشرق سوريا بالبناء لأجل مستقبل زاهر يعمُّ فيه الخيرُ للجميع".

(غ م/م)

ANHA