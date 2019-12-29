بعد هجمات كركوك... اجتماعات مكثفة لإدارة ترامب ودعوات للرد على الهجوم

أعلن مسؤول دفاعي أمريكي أن متعاقداً أميركياً قُتل وجُرح 4 جنود أمريكيين، عندما أُطلق أكثر من 30 صاروخاً، يوم الجمعة، على قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة كركوك.

ويأتي الهجوم بعد أسبوعين من إصدار وزير الخارجية، مايك بومبيو، بياناً يحذر فيه من أن أي هجمات صاروخية تنفذها إيران أو وكلاؤها في العراق، وتضر بالأمريكيين "سيتم الرد عليها بشكل حاسم".

ويوم السبت، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية: إن الرئيس ترامب قد تم اطلاعه على الحادث "وما زال يعمل عن كثب، مع فريق الأمن القومي التابع له لمراقبة الوضع".

ولم تفصح إدارة ترامب عن الجماعة التي يُشتبه في أنها نفذت الهجوم.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الجيش الأمريكي يركز على وجود صلة محتملة لحزب الله العراقي المدعوم من إيران.

وبحسب التقرير، فقد أصابت بعض الصواريخ مستودع تخزين الذخيرة في القاعدة، ما أدى إلى عدة انفجارات، وفقاً للتقديرات الأولية المُقدمة لمسؤولي الدفاع الأمريكان.

وفي السياق ذاته دعا السيناتور الأمريكي توم كوتون عن الحزب الجمهوري في تغريدة له على حسابه على تويتر، إلى الرد بشكل حاسم على هجوم القاعدة الأمريكية في كركوك، الذي أودى بحياة متعاقد أمريكي وإصابة جنود أمريكيين وقال" إذا كان الدم الأمريكي تم سفكه من قِبل مجموعة تدعمها إيران، يجب أن تواجه طهران عواقب سريعة وخيمة".

(آ س)