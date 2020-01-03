بعد مقتل سليماني.. واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة العراق فوراً



وقالت وكالة فرانس برس: أنه وفي أعقاب الهجوم الأمريكي الذي أدى إلى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، دعت الحكومة الأمريكية مواطنيها إلى مغادرة العراق على الفور.

ودعت واشنطن رعاياها إلى التوجه فوراً إلى المطار من أجل السفر، وفي حال عدم وجود رحلات جوية، يجب على المواطنين الأمريكيين الموجودين في العراق، أن يغادروه إلى بلدان أخرى برّاً.

وتعتبر عملية اغتيال قاسم سليماني ضربة كبيرة لإيران وسياساتها في المنطقة، لما يمثله الرجل من وزن في السياسة الخارجية لإيران، ويُرجّح أن يكون للعملية تداعيات كبيرة في الصراع بين أمريكا وإيران.