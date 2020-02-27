بعد مقتل جنودها.. اجتماعات تركيّة طارئة واتّصالات مع واشنطن والنّاتو

وأفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدرين أمنيّين تركيّين، بأنّ الرّئيس التّركيّ رجب طيّب أردوغان ترأّس اجتماعاً أمنيّاً طارئاً بشأن التّطوّرات في إدلب شمال غرب سوريّا.

ويشارك في الاجتماع وزير الدّفاع التّركيّ خلوصي أكار ووزير الخارجيّة مولود تشاووش أوغلو ورئيس الاستخبارات الوطنيّة هاكان فيدان ورئيس هيئة الأركان للجيش يشار غولر.

وفي سياق متّصل قالت وزارة الخارجيّة التّركيّة إنّ وزير الخارجيّة مولود تشويش تحدّث مع الأمين العام لحلف الأطلسيّ ينس ستولتنبرغ.

وأجرى وزير الدّفاع التّركيّ خلوصي أكار، الخميس، اتّصالاً هاتفيّاً مع نظيره الأمريكيّ مارك إسبر تطرّق إلى الأوضاع في محافظة إدلب شمالي سوريّا.

وتأتي هذه التّطوّرات بعد الإعلان عن مقتل العشرات من الجنود الأتراك بنيران قوّات النّظام.