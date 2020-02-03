بعد مقتل جنود أتراك في إدلب.. تأجيل دورية مشتركة روسية- تركية شرقي كوباني

وكان من المقرر أن تخرج دورية مشتركة بين قوات الاحتلال التركي والشرطة العسكرية الروسية على الحدود السورية التركية شرقي مدينة كوباني وذلك تنفيذاً لتفاهمات قمة سوتشي التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في الـ22 من تشرين الأول العام الماضي.

لكن الدورية جرى تأجيلها بعد أن رفض الجانب التركي الخروج احتجاجاً على قصف النظام السوري قوات تركية في محافظة إدلب الروسية ما أسفر عن مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال التركي وجرح 9 آخرين بحسب بيان وزارة الدفاع التركية.

وانتظرت 6 مدرعات روسية برفقة مروحيتين حربيتين على الحدود شرقي كوباني عند قرية غريب(14 كيلو متراً) لأكثر من ساعة دخول مدرعات الاحتلال التركي إلى الأراضي السورية للبدء بتسيير الدورية، لكن القادة العسكريين الأتراك أخبروا الجانب الروسي بأنهم لن يخرجوا في الدورية.

وعادت المدرعات الروسية إلى قواعدها في كوباني، فيما قالت مصادر لوكالة أنباء هاوار بأن قيادة مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم ستعقد اجتماعاً اليوم لبحث التطورات الأخيرة على الأراضي السورية، والقصف الذي تعرضت له القوات التركية في إدلب إلى جانب مسألة تسيير الدوريات المشتركة مع الجانب التركي في مناطق شمال وشرق سوريا.

(ج)

ANHA