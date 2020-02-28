بعد مقتل العشرات من جنودها.. تركيا: سنرد بالمثل

وقالت الرئاسة التركية إن أنقرة قررت "الرد بالمثل عل النظام السوري الذي صوب سلاحه ضد جنودنا. لن تذهب دماء جنودنا سدى وستستمر أنشطتنا العسكرية على الأراضي السورية"، وفقا لبيان نقلته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وتابع بيان الرئاسة: "لم ولن نقف متفرجين حيال ما تشهده إدلب من أحداث مشابهة لتلك التي وقعت في رواندا، والبوسنة والهرسك".

ويأتي الرد التركي، بعدما صرح حاكم إقليم هطاي التركي أن غارة جوية لقوات النظام السوري، قتلت 22 جنديا تركيا في إدلب، الخميس، فضلا عن إصابة عدد آخر.

إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن 34 جنديا تركيا على الأقل قتلوا في ضربات جوية بمحافظة إدلب.

وأرسلت تركيا آلاف الجنود وعتادا عسكريا ثقيلا إلى إدلب لدعم المرتزقة، في مسعاهم لصد هجوم لقوات النظام السوري وقوات روسية.

المصدر: سكاي نيوز