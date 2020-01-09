بعد لقاء بوتين أردوغان.. قصف روسي مكثف على ريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعودة الطائرات الروسية للتحليق في سماء محافظة إدلب، ضمن منطقة ما تسمى “خفض التصعيد”، بالتزامن مع تنفيذها غارات مكثفة على مناطق في معرة النعمان، ومحيطها وقرى سرجة وبابيلا، ورويحة والحامدية، بريف المعرة.

وكانت محاور ريف إدلب الشرقي، شهدت عمليات استهداف متبادلة بالقذائف، والرشاشات الثقيلة، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، بين المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا من طرف، وقوات النظام، وذلك بعد المعارك العنيفة التي شهدتها المنطقة خلال يوم أمس الأربعاء.

وتأتي هذه التطورات بعد لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس, وإصدارهم بياناً مشتركاً يدعو للتهدئة في إدلب، وتنفيذ الاتفاقيات بخصوص ذلك.

ورافق هذا الاجتماع اشتباكات عنيفة في إدلب, وتحشيد النظام لقواته في ريف حلب، وحديثها عن عملية عسكرية قريبة.

(ي ح)