بعد قصف مكثف.. النظام يتقدم في إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنشان بأن قوات النظام تمكنت، من السيطرة على قرية أم جلال جنوب شرق إدلب، وذلك عقب 3 محاولة تقدم متتالية، ترافقت مع تمهيد بري وجوي مكثف، وتعد القرية ذات موقع استراتيجي.

وعلى صعيد متصل ارتفع عدد الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة التابعين لتركيا إلى 29 عنصراً، بينما قتل ما لا يقل عن 17 عنصراً من قوات النظام.

وكانت قوات النظام قد بدأت صباح أمس جولة جديدة من القصف الجوي والبري المكثف على أرياف إدلب بالتزامن مع استقدام المزيد من التعزيزات الضخمة.

ونقلت صحيفة الوطن التابعة للنظام عن مصدر ميداني قبل يومين بأن ما يقوم به النظام هي تمهيد لمعركة كبرى في إدلب, وأكد بأنها قد تبدأ في أي لحظة.

وتأتي هذه التطورات بعد فشل الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية والجولة الرابعة عشر من اجتماعات أستانا.

(ي ح)