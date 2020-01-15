بعد عام حافل بلدية الشدادي تستعد لمشروع ضخم خدمةً للأهالي

مضى عام حافل بالخدمات قدمتها بلدية الشعب في ناحية الشدادي، رغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها المنطقة من جهة ونقص الآليات من جهة أخرى.

وأنهت البلدية ضمن خطة العام 2019 عدة مشاريع لتمديد خطوط الصرف الصحي في الناحية، بناء وترميم الجسور وتعبيد وتزفيت الطرقات، وأهمها الجسور الحيوية على الطريق الواصل بين ناحية الشدادي وبلدة مركدة التي كانت قد دمرت بالكامل في وقت سابق على أيدي مرتزقة داعش.

وتستعد البلدية للمباشرة بخطة العام الحالي 2020 ، ووضعت عدة مخططات هامة لخدمة أهالي الناحية والقرى التابعة لها.

الرئيس المشترك للبلدية محمد صالح صالح، أوضح في مستهل تصريحه لوكالة أنباء هاوار، أن آخر المشاريع المنفذة في العام 2019 هو مشروع التعبيد والذي تم بطول 6 كيلو مترات موزعة على أحياء المدينة.

ونوّه الصالح، أن البلدية تستعد للمباشرة بتنفيذ خطة العام الحالي بسرعة على عكس العام الماضي, حيث تم وضع عدة مشاريع منها مشروع لإنارة الشوارع وبناء المنصفات الطرقية والتعبيد.

ولفت الصالح، أن أهم مشروع وضع في خطة العام الحالي هو مشروع جر المياه من الصور لناحية الشدادي، لتزويد الناحية والقرى بمياه الشرب، ويعد المشروع من أكبر المشاريع التي ستنفذ من قبل البلدية.

ويذكر أن من أهم العوائق التي واجهت بلدية الشعب في الشدادي في العام الماضي، عدم توفر الآليات الثقيلة مثل المدحلة والكريدر والتي تعد من أهم الآليات المستخدمة في تعبيد الطرقات.

(ب د/هـ ن)

ANHA