بعد سوريّا.. ضربات موجعة لتركيّا في ليبيا

وفي السّياق ذاته، أوضح مسؤول بقسم الإعلام الحربيّ التّابع للقيادة العامّة للجيش اللّيبيّ، أنّ الجيش قصف ليل الثّلاثاء/ الأربعاء، بالمدفعيّة الثّقيلة غرفة عمليّات الضّبّاط الأتراك بقاعدة معيتيقة الجوّيّة بطرابلس، بعد ساعات من إسقاطه طائرة مسيّرة تركيّة من طراز "بيرقدار" جنوب العاصمة.

وأكّد المصدر نفسه لـ "العربيّة نت" وجود ضبّاط أتراك لحظة تعرّض الغرفة إلى القصف، خاصّة أنّ العسكريّين الأتراك هم المسؤولون عن تسيير الطّائرات التّركيّة من طراز "بيرقدار".

يذكر أنّ الرّئيس التّركيّ رجب طيّب أردوغان، كان أقرّ الأسبوع الماضي بمقتل جنود أتراك، وقال الجيش اللّيبيّ إنّهم قُتلوا خلال القصف على ميناء طرابلس.

ويأتي ذلك بالتّزامن مع الحديث عن مقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب السّوريّة بقصف جوّي روسيّ.

(ي ح)