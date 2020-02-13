بعد رفض الأتراك الخروج...الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية بمفردها

للمرة الرابعة، ترفض القوات التركية الخروج بدورية مشتركة مع الشرطة العسكرية الروسية على الحدود السورية التركية شمال سوريا وذلك فيما يبدو أنه تأثير للخلاف بين القوتين في إدلب امتد ليشمل مناطق شمال وشرق سوريا.

مدرعات من الشرطة العسكرية الروسية وقفت قبالة الحدود السورية التركية في قرية آشمة غربي مدينة كوباني بانتظار قوات الاحتلال التركي للخروج بدورية مشتركة، لكن الجانب التركي لم يحضر مرة أخرى وهو ما دعا الشرطة العسكرية الروسية للخروج بالدورية بمفردها.

وجابت الدورية الروسية قرى تقع على مقربة من الحدود التركية السورية غربي مدينة كوباني ثم عادت إلى النقطة الروسية في مركز الإذاعة غربي المدينة.

ومنذ الثالث من شباط/فبراير الجاري، ترفض تركيا الخروج بالدوريات المشتركة مع الجانب الروسي على الحدود شمال وشرق سوريا تنفيذا لتفاهمات سوتشي التي جرى التوصل إليها في الـ22 من تشرين الأول/نوفمبر العام المنصرم.

وفي الثالث من شباط قتل 8 أتراك بقصف من قوات النظام السوري في إدلب، وهو ما لاقى استنكارا تركياً، ومنذ ذلك الحين ترفض تركيا الخروج مع الروس في الدوريات وتتحجج بأحوال الطقس.

وارتفعت حصيلة قتلى الأتراك إلى 13 بعد أن عاود النظام السوري استهدافهم في مطار تفتناز وأدى إلى مقتل 5 جنود أتراك.

وكانت تركيا منذ حادثة مقتل جنودها قد رفضت 4 مرات الخروج في دوريات مشتركة مع الروس، مرتين في إقليم الجزيرة ومرتين في كوباني.

(د أ/ج)

ANHA