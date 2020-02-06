بعد تثبيت تركيا نقطة بداخله.. طائرات النظام تستهدف مطار تفتناز

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات النظام الحربية استهدفت مطار تفتناز العسكري بريف إدلب بعد ساعات من تثبيت قوات الاحتلال التركي نقطة بداخله.

ورصد المرصد السوري اليوم دخول رتل عسكري جديد للاحتلال التركي إلى الأراضي السورية خلال الساعات القليلة الفائتة.

ويتألف الرتل من نحو 50 آلية بين مدرعات، ودبابات، وعربات ثقيلة، بالإضافة لمعدات لوجستية، وعمدت قوات الاحتلال إلى إنشاء نقطة جديدة لها في مطار تفتناز العسكري شرق إدلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتدام المعارك على أبواب بلدة سراقب, حيث تمكنت قوات النظام من اقتحام البلدة مساء أمس, لتعود المجموعات المرتزقة للدخول إلى البلدة بدعم مباشر من ما تسمى نقطة المراقبة.

ورصد المرصد السوري، صباح اليوم، استمرار القصف الجوي المكثف على إدلب وحلب، حيث شنت طائرات النظام والروس الحربية عشرات الغارات منذ ما بعد منتصف الليل، مستهدفة أماكن في سراقب، وبنش، وسرمين، وتفتناز بريف إدلب، وأماكن أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي.

وعلى صعيد متصل، سيطرت قوات النظام على قرية آفس شمال مدينة سراقب وبذلك تكون قد حاصرت المدينة من جميع الاتجاهات، بعد انكسارها في سراقب يوم أمس، ووفقاً لمصادر المرصد فإن عشرات المرتزقة باتوا محاصرين في سراقب.

وكانت قيادة قوات النظام قالت اليوم إن الضربات الإسرائيلية كانت غطاء لدخول رتل تركي إلى الأراضي السورية.

(ي ح)