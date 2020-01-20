بعد اعلان حظر التجول.. الاحتلال التركي ومرتزقته يشنّون حملة اعتقالات في كري سبي

أفادت مصادر محلية من كري سبي لوكالتنا بأن المخابرات العسكرية التابعة للمرتزقة قامت باعتقال كل من مصطفى الأحمد المصطفى، و ياسين الأحمد المصطفى، وعزيز ياسين المصطفى، واسماعيل حسن الإدريس وجميعهم من أحد الاحياء الشرقية لمدينة كري سبي/تل أبيض.

وأضاف المصدر باعتقال مدنيين آخرين من قرية الحويجة التابعة لمقاطعة كري سبي، ولم يتسن الحصول على أسمائهم حتى هذه اللحظة.

هذا وفرض جيش الاحتلال التركي ومرتزقته حظراً للتجوّل في مقاطعة كري سبي وريفها التي احتلها بعد هجومه الغاشم في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام الماضي.

(ج)

ANHA