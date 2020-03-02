بعد إعادة ترميمه افتتاح جامع في مقاطعة الشهباء

بعد سنوات من إغلاقه نتيجة الحروب والمعارك التي دارت في المنطقة, قامت اللجنة الدينية ومكتب العلاقات لمجلس سوريا الديمقراطي بإعادة افتتاح مسجد علي بن أبي طالب بعد عملية ترميم وتأهيل.

وحضر الافتتاح العشرات من أئمة المساجد، ووجهاء العشائر في مقاطعتي الشهباء وعفرين، و أعضاء وإداريين من المجالس في إقليم عفرين.

و أقام الحاضرون صلاة الظهر في المسجد، ومن ثم تناوب عدد من الأئمة على تلاوة آيات من سور القرآن الكريم.

كما وألقى عضو اللجنة الدينية في مقاطعة عفرين والشهباء رشاد حبش كلمة بارك فيها المسلمين على افتتاح المسجد، وحث فيها المؤمنين على ارتياد المساجد بالقول: "على جميع الأهالي هنا في الشهباء ارتياد المساجد لتغذية أرواحهم".

ومن ثم قامت فرقة دينية تابعة للجنة الدينية في مقاطعة الشهباء وعفرين بتقديم بعض الفقرات من الأناشيد الدينية.

وباسم وجهاء العشائر لمقاطعة عفرين والشهباء ألقى حجي مصطفى كلمة تمنى فيها انتهاء الأزمة السورية، وعودة الحياة إلى طبيعتها والسلام للجميع, و افتتاح جميع المساجد "كل آمالنا أن تنتهي الأزمة السورية، وأن يُعاد فتح جميع المساجد في سوريا".

وأردف حجي "نريد أن ينتشر الإسلام المعتدل بين أبناء سوريا، وأن يكون هناك تقبّل من قبل الجميع لبعضهم البعض, وأن ينهوا الاقتتال الداخلي فيما بينهم".

ثم ابتهل الحضور بالدعاء إلى الله، بعودة السلام إلى سوريا.

(غ ع- ر ح)

ANHA