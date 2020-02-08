بعد 4 أيام عودة التيار الكهربائي إلى تل تمر وريفها

استهدفت قوات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قبل أيام شبكة الكهربائي في قرية أم الكيف التابعة لناحية تل تمر، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وريفها على مدى 4 أيام. وتقع الشبكة التي استهدفها جيش الاحتلال التركي بالقرب من مزرعة الأبقار حيث توجد نقطة للجيش الروسي وقوات النظام السوري، إلا أن القوات الروسية وقوات النظام لم تحرك ساكناً ولم ترد على قصف القوات التركية ومرتزقتها.

ونظراً للاعتداءات المتواصلة لم يتمكن عمال صيانة الشبكات من الوصول إلى مكان العطل لصيانته. فسعى المسؤولون في مركز الكهربائي في ناحية تل تمر للوصول إلى المكان بمساعدة القوات الروسية إلا أن القوات الروسية لم تستجب في البداية لمطالب عمال الصيانة. وبعد 3 لقاءات مع القوات الروسية تمكن العمال من صيانة الشبكة وإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة.

وتوجه عمال الشبكة اليوم برفقة القوات الروسية إلى المنطقة المتضررة، وبعد ساعتين من العمل المتواصل تمكن عمال الصيانة من تمديد شبكة جديدة وإيصال التيار الكهربائي إلى المدينة وريفها.

الإداري في مركز الكهربائي في ناحية تل تمر فياض إسماعيل قال إنهم تأخروا في صيانة الضرر في الشبكة جراء الاستهداف المتواصل لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وأضاف "منذ 4 أيام انقطع التيار الكهربائي. حاولنا صيانة الشبكة في اليوم الأول، وتواصلنا مع القوات الروسية، ولكن دون جدوى. كان مطلبنا هو أن يمنعوا قوات الاحتلال والمرتزقة من استهداف عمالنا. وبعد 3 لقاءات مع القوات الروسية، تمكنا من الوصول إلى مكان العطل وصيانة الشبكة".

(كروب/ك)

ANHA