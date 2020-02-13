برلمان النظام يصوت اليوم على الاعتراف بالإبادة الأرمنية

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن أمين سر برلمان النظام رامي صالح قوله "أنه من المتوقع أن يصوّت اليوم مجلس الشعب على الاعتراف بالإبادة الأرمنية الجماعية التي ارتكبها الحكام العثمانيون، موضحاً أن التاريخ العثماني مملوء بالمجازر بحق مكونات الشعب السوري سواء أكانوا أرمنيين أم سريانيين".

وبحسب الصحيفة "سيدرج المجلس على جدول أعماله اليوم تقرير لجنة الصداقة البرلمانية السورية الأرمنية حول إدانة عمليات الإبادة الجماعية للأرمن وسواهم من مكونات الشعب السوري المرتكبة من قبل الحكام العثمانيين الأتراك نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين".

وأوضح صالح للصحيفة "الاعتراف موجود سابقاً لكن كان من الأولى لمجلس الشعب تأطيره من خلال إصدار قرار بهذا الخصوص، موضحاً أنه من المتوقع أن يعرض التقرير على المجلس ومن ثم يفتح باب النقاش وبعدها يتم التصويت عليه".

واعترفت الكثير من الدول الأوروبية بالإبادة الأرمنية ما أثار حفيظة تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وتوترت العلاقة بين النظام وتركيا على خلفية التصعيد في إدلب, حيث سيطرت قوات النظام على مواقع هامة بريفي إدلب وحلب كانت تحتلها المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا, كما قتل خلال ذلك جنود أتراك.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان النظام مطالباً بانسحابه إلى ما وراء ما تسمى نقاط المراقبة التركية.

(ي ح)